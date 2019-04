CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla pinetina di Porto San Giorgio si sono ritrovati un gruppo di giovani intenti a cuocere salsicce e costine con il barbecue e una comitiva di Ortezzano che, per il pranzo di Pasquetta, ha deciso di fare le cose in grande. Lasagne, frittate, affettati, calcioni e vino rosso sulla panca imbandita come le tavole delle migliori occasioni. «Ci piace ritrovarci e trascorrere una giornata insieme. Lo facciamo ogni volta che possiamo e amiamo trovare sempre posti diversi. Il programma era di mangiare in spiaggia, ma c'è troppo vento. Così...