ALLA MATERNA PETER PAN SONO RISULTATI NEGATIVI TUTTI GLI ACCERTAMENTI

L'EMERGENZA

FERMO Sarebbe in «condizioni cliniche buone» il sindaco Paolo Calcinaro, ricoverato dall'altro ieri mattina all'ospedale Murri. Dai tamponi effettuati mercoledì, sarebbero emersi nuovi positivi tra i membri dell'amministrazione comunale. Sotto accusa ci sarebbe una cena post-elettorale, in un locale della città, da cui si sarebbe sviluppato il focolaio. Intanto, in via Leti, è boom di tamponi. Anche ieri, come il giorno prima, ne sono stati fatti circa 250. Al primo pomeriggio di ieri, i nuovi positivi, nel Fermano, erano 14. Tra loro ci sarebbero anche alcuni falsi negativi al primo tampone.

Lo screening

«Nessuno dei 14 nuovi casi fa sapere l'Area vasta 4 rientra tra i tamponi eseguiti in ambito scolastico». In parallelo, prosegue lo screening al personale sanitario dei reparti più a rischio, cioè malattie infettive e pronto soccorso. Complessivamente, sono stati programmati circa mille tamponi su tutto il personale sanitario. Tra quelli eseguiti, per adesso, è risultato un positivo, asintomatico. All'ospedale Murri, ieri, sono state ricoverate altre tre persone. Tre anche quelle dimesse. I pazienti positivi, al momento, sono diciassette.

La vicinanza

Crescono, intanto, gli attestati di vicinanza a Calcinaro. Ieri, la scuola media di Torre di Palme ha pubblicato sui social alcune foto: tre lavagne con altrettante scritte fatte dagli studenti. «Caro sindaco si legge su quella della seconda F , speriamo che lei stia meglio e che ritorni quanto prima a passeggiare per le sue/nostre adorate vie fermane. La cosa che più aiuta a guarire è il buon umore». «Caro sindaco abbiamo saputo che è ammalato di Covid 19, ma siamo sicuri che si riprenderà presto (sorriso), un abbraccio virtuale però affettuoso», hanno scritto i ragazzi della terza F. «Caro sindaco, abbiamo ricevuto la spiacevole notizia delle sue non ottimali condizioni di salute. La 1 F dell'Isc Da Vinci Ungaretti le augura una pronta guarigione affinché possa al più presto tornare a svolgere le sue attività e venirci a fare un saluto», il messaggio della prima.

I risultati

E proprio dalle scuole del Fermano arrivano notizie confortanti. Sono, infatti, tutti negativi i tamponi della materna Peter Pan di Porto Sant'Elpidio, dove, qualche giorno fa, un bambino era risultato positivo. Negativi anche tutti i tamponi della prima elementare Capoluogo di Montegranaro, dove, a contrarre il virus, era stata una maestra. Resta, per fortuna, fermo a nove, come quello dei contagi, il numero delle classi in quarantena della nostra provincia.

Le aule

Oltre ai bambini della materna, a Porto Sant'Elpidio sono in isolamento a casa anche i ragazzi di una quarta ragioneria dell'Iiss Urbani. In quarantena anche una prima media di Montegiorgio e una di Rapagnano. I primi tamponi di quest'ultima sono stati tutti negativi. Sempre a Rapagnano, è in isolamento precauzionale anche una classe della materna. Attesi a breve gli esiti dei primi tamponi degli studenti della prima media di Casette d'Ete, mentre gli alunni della quinta elementare di Cascinare dovranno farli a breve. Tutti negativi al primo tampone gli studenti della terza A della media Da Vinci - Ungaretti di Fermo. Entro domani, dovranno fare il secondo test e, se l'esito sarà negativo, lunedì potranno tornare a scuola. Nel Fermano, ieri, le persone in quarantena erano 576, 40 più di mercoledì, di cui 40 sintomatiche. Tredici gli operatori sanitari in isolamento vigilato.

Francesca Pasquali

