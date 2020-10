All'istituto di Amandola prevenzione anti contagi

7Una ripresa puntale ed efficace fin da subito, quella delle attività scolastiche nell'istituto d'istruzione superiore omnicomprensivo di Amandola, che comprende sedi scolastiche anche a Montefortino e Santa Vittoria in Matenano, dalla scuola dell'infanzia alle superiori di secondo grado. Anche queste prime due settimane studenti, insegnanti e le stesse famiglie hanno dimostrato di aver appreso bene i nuovi sistemi e le nuove regole da adottare per le misure anticovid. Un inizio regolare grazie all'accordo tra la dirigente scolastica Rita Di Persio e le amministrazioni. Sono stati iniziati già a giugno gli incontri per l'adeguamento delle scuole dei vari plessi e si sono susseguiti durante l'estate fino all'esecuzione dei lavori necessari iniziati alla fine di agosto per creare gli spazi adeguati, con la sorveglianza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione Alberto Marchionni. Poi docenti e collaboratori scolastici hanno organizzato le aule, gli armadietti, gli appendiabiti e gli scaffali portazaini. In sintonia con gli enti locali sono stati concordati ingressi e uscite anche scaglionate, si è predisposto un intervallo differenziato delle classi per garantire il distanziamento, sono state assicurate agli iscritti le dovute precauzioni (mascherina, igienizzazione, aereazione dei locali, distaccamento dei vari gruppi-classe). Inoltre la secondaria di primo grado ha organizzato anche attività laboratoriali all'aperto. Poi come suggerito dal piano di lavoro 2020-21 del ministero della Pubblica Istruzione, alcune lezioni di educazione motoria si svolgeranno all'esterno, finché il meteo lo consentirà. Quindi con la giornata dell'accoglienza si è voluto dare l'input per effettuare anche altre attività all'aria aperta, iniziando dalla pittura alle lezioni di strumento musicale.

Francesco Massi

