All'ex Conceria per non dimenticare

FERMO In occasione della Giornata della Memoria il Liceo classico di Fermo ha scelto di ricordare gli internati militari italiani, i soldati catturati e deportati in Germania dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Alcuni insegnanti hanno organizzato un'esposizione fotografica che mostra i luoghi della prigionia nei quali questi uomini hanno vissuto due durissimi anni. Le fotografie fanno parte del patrimonio personale del fermano Rossano Corradetti, maestro di musica e cultore di storia, nonché figlio di Mario Corradetti, internato nei campi di Sandbostel e Wietzendorf, nella bassa Sassonia. La mostra sarà visitabile oggi al piano terra dell'istituto fermano, in Via Leopardi 2. Verrà proposta ai ragazzi una lezione su questa pagina di storia poco conosciuta.

Impegno anche dell'istitituto Da Vinci-Ungaretti per gli alunni di IV e V. Oggi il lavoro svolto in questi giorni valicherà i muri delle scuole dell'istituto per continuare in un luogo simbolo, in quanto campo di prigionia, tristemente noto come PG70, più conosciuto come ex Conceria, nel quartiere Molini-Conceria. La scuola primaria di Molini accoglierà dalle ore 10 le altre scuole per condividere momenti di riflessione, attraverso letture di storie, canti e rappresentazioni grafiche. Saranno presenti la dirigente Corallini e i rappresentanti della contrada Molini e dei residenti che da il nome stesso al quartiere. Sarà presente anche l'amministrazione comunale che ringrazia per la sempre cortese disponibilità la proprietà Adriatica Spa per la concessione del luogo e l'associazione che da qualche anno si occupa di mantenere alta l'attenzione su questo luogo di memoria e di lavoro con attività sia storiche che ludiche come il meetball festival da 3 estati. Sarà presente anche Ian Mc Carthy inglese di origine e residente qui, che ogni anno accompagna i parenti dei connazionali a visitare i luoghi dove i loro familiari sono stati detenuti.

