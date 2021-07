ALESSANDRINI: «IL PULLMAN È IL MEZZO IDEALE PER CONOSCERE IL TERRITORIO»

IL TURISMO

FERMO Marcainbus accende i motori per far visitare l'entroterra fermano ai turisti. Il presidente di Marca fermana Ivano Bascioni: «Un'opportunità completamente gratuita per il turista della costa -e non solo- di visitare l'interno e far conoscere tutto il territorio. Quest'anno verranno toccati tutti i comuni interni, ogni tour tocca due comuni con degustazione, anch'essa gratuita. Così diamo la possibilità a tutti di farci conoscere».

La guida

È così che Marcainbus fa accoglienza, con una guida abilitata come Sara Giorgi sempre a disposizione: «Il servizio offre tutte le condizioni per poterne godere a pieno senza troppo sacrificio. La guida turistica abilitata, fornisce al visitatore la chiave di lettura dei luoghi. Al turista viene offerta, non solo la bellezza diffusa ma gli vengono forniti gli strumenti per capire perché quei borghi sono arroccati e i campi sono coltivati in maniera armoniosa. È il paesaggio a colpire sempre il visitatore». Il ruolo della guida è quello di «coccolare» il turista, dalla partenza del tour fino ad accompagnarli facendogli trovare i siti aperti, un fattore che non è affatto scontato. «Il nostro è uno story telling in presenza e in diretta. Un racconto che non è mai monotono. I turisti vengono presi per mano e l'esperienza diventa emozionale. Riusciamo ad unire storia, enogastronomia e arte e a spiegare un patrimonio a 360 gradi che include aree archeologiche e parchi in aperta campagna. Siamo un distillato delle Marche. Il turista non si annoia mai». Attraverso questo tipo di ospitalità, il turista si sente accolto e alla fine promette di tornare ed è qui che scatta un ulteriore obiettivo da raggiungere, quello di fidelizzarlo nella consapevolezza che c'è ancora un territorio eterogeneo da visitare la prossima volta.

Gli itinerari

Due gli itinerari, uno nella valle del Tenna e uno in Valdaso che dal 6 luglio al 26 agosto, toccheranno i borghi dell'entroterra, da Magliano di Tenna a Montegiorgio, da Amandola al lago di San Ruffino, da Montappone a Massa Fermana, da Belmonte a Servigliano, da Montefalcone a Smerillo, da Campofilone ad Altidona e tanti altri. Essenziale il servizio bus fornito dalla Steat, azienda del territorio per la quale era presente Fabiano Alessandrini: «Abbiamo aderito fin da subito perché crediamo nel progetto. Negli ultimi anni si è palesata l'esigenza di far uscire il turista dai villaggi. Noi facciamo da trait d'union. Abbiamo lanciato 15 giorni fa un nuovo servizio estivo per ben 7 coppie di corse per Amandola e Monte Fortino, fino a Madonna dell'Ambro. Cerchiamo di aiutare il territorio. I nostri autobus sono molto all'avanguardia e funzionali al distanziamento. L'autobus per il nostro territorio è il mezzo ideale».

I partner

Tra i partner del progetto, nato 4 anni fa, c'è anche la vice presidente di Villaggi Marche, Paola Capriotti: «La nostra è una sinergia cresciuta nel tempo che oggi è un plus per i nostri villaggi. Il turista sceglie la costa ma vuole un'esperienza da vivere. Riuscire a far conoscere il nostro territorio, fa in modo che sia una vacanza a 360 gradi. Si tratta di scoperte che senza guida sarebbero difficili». Intanto, ci sono già 29 prenotazioni per la prima uscita. Il progetto è sostenuto da partner come Cna, rappresentata da Alessandro Quinzi che ha ringraziato per l'organizzazione e per il servizio che verrà dato: «Il nostro è un territorio piccolo ma ricco di cose. Siamo ben contenti di essere stati di supporto e di poter offrire ai nostri associati il 13 luglio, al lago di San Ruffino, i nostri prodotti agroalimentari e le nostre eccellenze. Benvenga un proseguire di queste attività per dare l'opportunità di far conoscere cosa offre la nostra provincia. Sarebbe difficile, per un singolo turista, partire e andare a visitare la miriade di cose che ci sono. Così hanno già il tour organizzato».

Il tour

Con l'esperienza degli anni, è aumentato il numero dei tour, lasciando più tempo per ogni comune. Presente fin dall'inizio del progetto anche Confartigianato, come ha ricordato Paolo Tappatà: «Siamo migliorati, passando dal tour de force al tour più slow che si presta per ammirare con maggiore attenzione e scambiare quattro chiacchiere con i produttori delle peculiarità enogastronomiche». I comuni toccati sono 16 per ogni itinerario. «È un'opportunità per i turisti, in gran parte provenienti dal nord Italia. -ha concluso Bascioni- Così riusciamo a farli tornare».

Serena Murri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA