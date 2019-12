Alessandrini al contrattacco «Ma i soci pensino ad altro»

LA REPLICA

FERMO Chi di esposto ferisce... Non ha preso bene, Fabiano Alessandrini, la notizia che alcuni Comuni-soci stanno facendo le pulci ai bilanci della Steat. Ci vede del marcio, il presidente della società, in questo improvviso interessamento. «L'unica preoccupazione che dovrebbero avere i soci dice è di fare i soci, nell'interesse pubblico e non del privato. Così, dimostrerebbero di avere a cuore le sorti dell'azienda di cui sono soci e non avrebbero bisogno di accedere agli atti». Tradotto: il numero uno della Steat è convinto che dietro la recente corsa dei sindaci a fare chiarezza sull'acquisto dell'ex stazione di Santa Lucia ci sia lo zampino di qualche imprenditore.

Non fa nomi, il presidente della società del trasporto pubblico locale, ma rimarca la limpidezza dell'operazione. La Steat torna a ripetere non avrebbe potuto agire diversamente. Comprare, dopo l'asta, l'area dove oggi c'è il deposito dei pullman, facendo valere il diritto di prelazione, era l'unica mossa possibile. «Prima spiega , avrebbero potuto farlo solo il Comune di Fermo, la Provincia e la Regione». Impossibile, per Alessandrini, un passo avanti delle ultime due «che avrebbero dovuto giustificare l'acquisto per fini istituzionali». Restava il Comune capoluogo, ma si sa com'è andata a finire.

A mettere la pulce nell'orecchio del presidente è il tempismo delle manovre. Queste, per la Steat, sono settimane cruciali. La società sta bussando alle porte delle banche per farsi accordare i prestiti necessari a concretizzare l'affare. Per questo Alessandrini è convinto che dietro le richieste di accesso agli atti dei Comuni di Torre San Patrizio e Rapagnano si nasconda l'intento di far saltare il banco. Non resterà con le mani in mano, assicura, mentre annuncia di avere pronta la contromossa. «Qui le sue parole ci sono illazioni contro carte che cantano. Sarà il magistrato a fare chiarezza, perché è evidente che si tratta di un'azione di disturbo per inquinare l'operazione, gettando discredito sulla società».

Dopo quelli ipotizzati dai due Comuni-soci, un altro esposto sarebbe, quindi, nell'aria. Intanto, i bilanci della Steat sono sotto la lente dei due Comuni. Che vogliono capire quanto il milione e mezzo di debito che la società dovrà contrarre per comprare l'area di Santa Lucia inciderà sui conti. Soprattutto considerato il quadro economico della Steat, per loro poco idilliaco. «Ad oggi non c'è un posto dove potremmo andare spiega Alessandrini perché i soci non si sono preoccupati di trovare una soluzione, ma, se anche la trovassimo, servirebbero tre milioni. Quindi, la Steat può indebitarsi per tre milioni e non per uno e mezzo?».

«Un milione e mezzo prosegue è perfettamente nella capienza dei conti della società. Se non ci fossero stati i privati ad alzare l'asta, sarebbe stata un'operazione neutra. Ma siccome qualcuno ha promesso che sull'area si sarebbe potuto fare il commerciale, l'asta è andata in quel modo. E anche su questo la Magistratura dovrà fare chiarezza».

