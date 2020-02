Al Terminal un omaggio a Dondero

7Mentre prosegue la mostra sugli inediti dall'archivio della vita, in corso al Terminal a lui intitolato, l'amministrazione comunale di Fermo insieme a Sistema Museo, in collaborazione con il Mibact, ha varato un ricco programma per ricordare e celebrare la figura e l'opera di Mario Dondero, fotoreporter che con la città di Fermo ha vissuto in simbiosi. La mostra, che grande successo sta riscuotendo in termini di apprezzamento e partecipazione dalla sua apertura, avrà infatti a corollario una serie di eventi che si terranno al Terminal, come spettacoli, letture ed incontri che vantano la collaborazione di tanti amici di Mario, come Altidona Belvedere, la Fototeca Provinciale di Fermo, l'Anai, la rivista nostro lunedì e liricigreci. Si comincia il 22 febbraio, alle ore 17.30, con la presentazione della rivista nostrolunedì ed il numero speciale dedicato a Dondero, alla presenza di Angelo Ferracuti, Massimo Raffaelli, Francesco Scarabicchi, Giorgio Sebastianelli e Andrea Strappa. Il 29, alle ore 16, un importante e prestigioso appuntamento convegnistico (in diretta streaming) dal titolo Fotografie, persone e memoria: l'archivio fotografico di Mario Dondero, per conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio fotografico negli Archivi di Stato, alla presenza della Soprintendenza Archivistica Bibliografica di Umbria e Marche, Anai e Fototeca Provinciale di Fermo. Il 1° marzo, alle ore 17, il prezioso e ricco omaggio a Fermo con la donazione di opere di Sandro Trotti, altro artista e figura di spicco del mondo culturale italiano e internazionale con l'apertura di uno spazio dedicato e alle ore 18.30 per il finissage della mostra sugli inediti il concerto del battaglione Batà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA