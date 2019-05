CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Al fermano Pallotti il Best Poster Award7I suoi studi sulla fisiologia della mano, realizzati attraverso dei sensori, gli sono valsi il Best Poster Award alla conferenza internazionale Biodevices di Praga. Antonio Pallotti è un ingegnere di Fermo che lavora al Dipartimento di Ingegneria Elettronica ,Tor Vergata. Nei giorni scorsi è stato ricevuto in Comune dal sindaco Paolo Calcinaro che si è congratulato con lui per il prestigioso riconoscimento e si è detto lieto del fatto che il nome di Fermo venga promosso anche con queste forme. Il...