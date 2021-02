«Al bar a giocare a carte o nei negozi a fare spesa dopo un anno in trincea»

LA PANDEMIA

FERMO C'è chi non vede l'ora di riabbracciare i nipoti e chi di tornare a sedersi al tavolino di un bar per una partitella a carte con gli amici. Chi ne ha passate tante e «che vuoi che sia questo» e chi s'è svegliato all'alba per essere sicuro di non perdere il turno. È partito in quarta il V-Day degli ultraottantenni del Fermano. Puntuale e diligente, ieri mattina, la carica dei grandi anziani ha cominciato ad assieparsi davanti all'ex ospedale di Montegranaro che non erano ancora le otto. Prenotazioni rispettate e file scorse senza intoppi nel primo giorno di vaccinazioni. Tira un sospiro di sollievo l'Area vasta 4, rimasta fino all'ultimo con la paura che più di qualche anziano non si presentasse e che le preziose fiale andassero sprecate.

Le fiale sprecate

E invece no. Gli over 80 non hanno mancato l'appuntamento. Venti per volta, in turni da un'ora, hanno seguito la procedura messa in piedi dall'Av4: temperatura, gel, moduli, accettazione. E, poi, in fila davanti a uno dei due ambulatori. A tenergli compagnia figli e nipoti. Così, fino alle otto di sera. E stamattina si ricomincia. Poi, a seconda del vaccino ricevuto, dovranno aspettare tre o quattro settimane per la seconda iniezione. Milena Follenti ottant'anni li ha compiuti da poco. È di Montegiorgio ed è stata tra i primi a prenotarsi. Mentre aspetta il suo turno, parla con la figlia. «Non vedo l'ora di tornare alla vita di prima. Mi manca tanto il contatto con i miei nipoti», dice e racconta di aver passato il Natale da sola, per non correre rischi. È proprio la voglia di riabbracciare i parenti ad aver spinto tanti anziani a vaccinarsi. «L'ho fatto per me, ma anche per gli altri. Mia figlia e i miei nipoti vivono a Perugia. Lì, adesso, la situazione è difficile. Spero migliori presto perché ho tanta voglia di rivederli. Mi manca il loro contatto», dice Giovanna Paolillo che ha 81 anni e vive a Fermo. Ha appena fatto il vaccino. Prima di tornare a casa, per sicurezza, come gli altri, deve aspettare un quarto d'ora. Anche Lino Foresi si è appena vaccinato. Ha 87 anni ed è di Montegranaro. «Non me ne sono neanche accorto. Ho avuto l'asiatica e altri problemi di salute. Questo, in confronto, non è niente», spiega. «Quando si è avanti con gli anni, c'è l'esperienza che conta», prosegue e ammette che, oltre che per stare tranquillo, il vaccino l'ha fatto per poter tornare al bar a giocare a carte con gli amici.

L'isolamento

«Sono stato presidente degli Amatori Calcio di Montegranaro. Sono abituato aggiunge a stare in mezzo alla gente. Per paura, non sono uscito di casa per un anno. Ho sofferto tanto l'isolamento». Una decisione, quella di vaccinarsi, che gli anziani hanno condiviso con le famiglie. «Ho parlato con mio figlio. Mi ha spiegato che non si sa se avrò effetti collaterali, ma che è l'unico modo per non prendere il virus», dice Rosella Scarafiocca, 86enne di Montegranaro. «Sono contento di fare il vaccino. Così mi sentirò più sicuro. Ero molto preoccupato per tutto quello che si sente in giro. Mi è mancata la tranquillità. Adesso, spero di tornare a una vita normale», dice Mete Shemollari che ha 84 anni e vive a Falerone. Verso le 11 arriva Licio Livini. Assieme al parlamentare veregrense Mauro Lucentini, il direttore dell'Av4 gira per le stanze al piano terra dell'ex ospedale. Controlla che il meccanismo funzioni. E funziona. Resta, però, irrisolto il rebus delle sedi. «Quelle attuali sono due: Montegranaro e Amandola», ribadisce Livini che ha chiesto alla Regione l'attivazione di due nuovi punti, uno a Fermo e l'altro a Petritoli, in sostituzione di quelli attivi adesso. Quello di Petritoli dovrebbe partire a marzo, quello di Fermo ad aprile, ma dice Livini «non ho ancora avuto risposta ufficiale». «Dipende tutto dalle dosi che arriveranno. Se saranno un numero importante prosegue , siamo pronti ad attivare più punti sul territorio e quello di Fermo potrebbe essere dedicato al personale scolastico».

La guarigione

Nel D-Day di vaccinazioni per gli over 80, una buona notizia arriva da Porto Sant'Elpidio. Dopo 105 giorni in ospedale, prima al Murri di Fermo, poi al Mazzoni di Ascoli per la riabilitazione, Ivana Cesaretti è guarita ed è tornata a casa. La donna, che ha sessant'anni, aveva contratto il Covid a novembre. Ieri, finalmente, ha potuto riabbracciare i suoi cari.

Francesca Pasquali

