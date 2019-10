Ai giovani un lavoro assicurato Funzionano gli Its marchigiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CORSI FERMO Studiare lavorando. E sapendo che, nel giro di qualche mese, il posto è assicurato. Funzionano gli Its marchigiani. A dieci anni dall'attivazione, gli istituti tecnici di formazione superiore sfornano diplomati preparati e soddisfatti. A metà strada tra diploma di scuola superiore e laurea, si stanno dimostrando la scelta ideale per chi, stanco della teoria e impaziente di mettere le mani in pasta, vuole comunque specializzarsi prima di entrare, o rientrare, nel mondo del lavoro. Di questa formula che vede collaborare fianco a...