«Ai clienti piace scegliere e noi li accontentiamo». Niente menù di Natale da Sora Lella, a Fermo. Il ristorante lungo la bretella di Santa Caterina opta per il menù alla carta. «Con le autocertificazioni non si capisce granché. Non sappiamo se bisogna averle dietro per andare a comprare cibo d'asporto. Così, abbiamo deciso di pensarci noi», spiega Eleonora Tempestilli. Agnello fritto, lasagne e tortellini in brodo le certezze del pranzo di Natale anticipato per il lockdown. Da quando il ristorante ha potuto rialzare la serranda, gli affari avevano ripreso a ingranare. «Da lunedì a venerdì, lavoriamo bene. Più o meno, movimento c'è sempre, anche se è sceso rispetto a prima. Quando siamo passati in zona gialla, c'è stata una ripresa. Sembrava quasi di essere tornati alla normalità. Ma appena hanno annunciato le nuove restrizioni il giro è calato», dice la ristoratrice. E adesso? «Ci aspettiamo - fa sapere - una presenza in linea con quella dell'ultimo periodo. Non abbiamo prenotazioni di famiglie che vogliono anticipare il pranzo di Natale. Di solito, la sera, lavoriamo con l'asporto, ma adesso un po' è sceso». Nei giorni di festa la cucina sarà al lavoro e «ognuno potrà scegliere quello che vorrà mangiare. Ci saranno anche piatti della tradizione. Poi consegneremo tutto noi, per evitare complicazioni ai clienti». Discorso diverso per Capodanno, quando il locale probabilmente resterà chiuso. Ma è meglio non pensarci: non resta ora che godersi questi due giorni.

