«Addio agli incassi Rimaniamo aperti ma manca la gente»

FERMO Non ce l'hanno con chi, a differenza loro, ha ricevuto i ristori, i negozianti del Fermano. «Siamo tutti sulla stessa barca dicono , non ha senso recriminare e fare distinzioni». Eppure, le distinzioni ci sono state. Perché, se è vero che loro, nelle settimane arancioni, hanno potuto tenere le serrande alzate, è pure vero che gli affari sono andati male e le spese sono rimaste le stesse. «Chi decide se n'è lavato le mani, dicendo che la situazione non è uguale per tutti. Ci hanno fatto restare aperti, senza avere diritto a nulla, ma il lavoro è calato parecchio», dice Mariagrazia Moreschi, di Barney.

Le scelte dolorose

Da maggio, la commerciante ha chiuso due negozi. Uno a Porto San Giorgio, accorpato con un altro già aperto, uno a Fermo, trasformato in outlet. Non c'era altra scelta, spiega. Così, quando due commesse si sono licenziate, non ha avuto più dubbi e, a malincuore, ha ridotto l'attività. Ma in questi primi giorni di zona gialla ritrovata le cose non vanno tanto meglio. «La zona arancione ci ha tolto tanto spiega la titolare della catena di abbigliamento , ma anche adesso sta andando lentamente. Mi aspettavo più movimento con i saldi, ma non c'è stato. Il problema è che, non avendo grosse occasioni per uscire, la gente non compra». Vanno avanti giorno per giorno, i negozianti del Fermano, con un occhio all'andamento dei contagi e l'altro alla cassa sul bancone. Anche Alessandro Buschi s'è dovuto arrendere. E a fine anno ha chiuso il punto vendita in piazza del Popolo.

Il personale

I dipendenti, fa sapere, non li ha mandati a casa, ma spostati negli altri due negozi, a Grottazzolina e Porto San Giorgio. E ha chiesto la cassa integrazione. «Mi sono messo in testa che questo è l'anno zero. Ripartiamo da qui, sperando che la situazione migliori. Per ora, perdiamo il 40%», dice. Sulle settimane di apertura senza quasi l'ombra di un cliente aggiunge: «Ci sono categorie che stanno soffrendo tantissimo, ma anche noi siamo in difficoltà e le spese continuano a camminare». Il primo fine settimana giallo dopo tanto tempo, un po' incoraggia un po' spaventa. «Ci sarà più gente in giro e questo, per noi, è un bene. Ma con gli assembramenti, rischiamo che ci richiudano», spiega il titolare delle due sartorie.

Michele Pallada, sugli aiuti statali non ci hai mai contato. Si è rimboccato le maniche, senza lamentarsi. «Siamo abituati a contare solo sulle nostre forze. Non avevamo pretese né aspettative. I seicento euro del primo lockdown li abbiamo usati come aiuto per comprare il sanificatore a ozono e la cartellonistica. Poi, abbiamo sempre contato sui nostri mezzi e così continueremo a fare», fa sapere il titolare di La Moda con Amore, che è ricorso alla casa integrazione per coprire una parte delle ore di contratto. Adesso, spiega, i clienti sono di due tipi: quelli che aspettavano la zona gialla per tornare in negozio e quelli che, ormai abituati alle consegne a domicilio, continuano a ordinare dal sito internet.

Scaccia le polemiche pure Valentina Sabelli dell'Emporion Concept Store di Porto Sant'Elpidio. «Non mi sento di serie B. Fare classifiche in questo periodo dice non ha senso. Preferisco lavorare che prendere i ristori, ma un anno in bianco ce lo meritavamo o almeno avrebbero potuto venirci incontro con le tasse. Invece, nemmeno questo. Siamo considerati come attività che lavorano a regime pieno, quando non è affatto così». E le prospettive non sono rosee. I saldi non decollano e il movimento scarseggia. Colpa dei mesi passati in casa ragiona la commerciante , dei portafogli mezzi vuoti e del lavoro incerto per il blocco dei licenziamenti che sta per scadere. «Un mix spiega che porta la gente a essere più ponderata».

«È inutile fare paragoni dice Maria Chiara Galiè, titolare a Porto San Giorgio di un negozio di scarpe , va male per tutti. È la situazione che è paradossale. Viviamo sospesi. Ci alziamo la mattina pieni di incertezze, per il lavoro e la vita in generale. L'inverno è brutto sia meteorologicamente sia psicologicamente. Speriamo, con la primavera, di venirne fuori».

Francesca Pasquali

