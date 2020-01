Acqua, rischio razionamento ora si attivano i nuovi impianti

L'EMERGENZA

FERMO Nel Fermano è ancora allarme siccità. Se la pioggia non si vede da settimane, le cime delle montagne, imbiancate fino a qualche giorno fa, stanno tornando brulle. La campagna è assettata e le temperature, miti di giorno, confondono la natura. L'inverno fa i capricci, rovinando settimane bianche ma, soprattutto, prosciugando i serbatoi dell'acqua. Ciip e Tennacola, i due vettori che la distribuiscono in provincia, fanno i conti con la siccità fuori stagione.

Le sorgenti

Ma, se il secondo finora tiene botta, riuscendo a far fronte all'emergenza idrica con le sorgenti di montagna, il primo è in codice rosso. «La situazione è drammatica», dice il presidente della Ciip, Giacinto Alati, facendo però sapere che, almeno per ora, il rischio razionamento sembrerebbe scongiurato. Le sorgenti di Pescara del Tronto e Capodacqua, ad Arquata, e di Foce di Montemonaco sono, però, quasi a secco. Da mesi i tre impianti di emergenza (Santa Caterina a Fermo, Castel Trosino ad Ascoli e Fosso dei Galli a San Benedetto) lavorano senza sosta e per adesso bastano a rifornire d'acqua anche i ventisei Comuni del Fermano coperti dal consorzio idrico (Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Fermo, Grottazzolina, Lapedona, Monsampietro Morico, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo).

Il soccorso

«Stiamo monitorando il livello dell'acqua spiega Alati che si sta abbassando. Con gli impianti di soccorso sopperiamo momentaneamente alla carenza idrica. Lavorano tutti al massimo regime, ma anche al massimo consumo di energia elettrica. Per quello di Santa Caterina, la Regione ci ha dato la possibilità di utilizzare più litri al secondo». Dopo che il terremoto del 2016 ha spostato le sorgenti, riducendone la portata, la Ciip si è messa alla ricerca di nuove fonti d'acqua. La zona individuata è quella dei Monti della Laga ma, tra autorizzazioni e progetti, non si prospettano tempi brevi. Nel frattempo, si scruta il cielo, sperando nell'arrivo dei nuvoloni. «Dopo l'accumulo invernale fa sapere Alati , tra un mesetto, le sorgenti dovrebbero crescere. Se non succederà, bisognerà individuare una diversa gestione della materia prima». Meno drammatica la situazione nei sedici Comuni del Fermano riforniti dal Tennacola (Montappone, Monte Vidon Corrado, Falerone, Montegiorgio, Massa Fermana, Francavilla d'Ete, Monte San Pietrangeli, Magliano, Rapagnano, Torre San Patrizio, Montegranaro, Monte Urano, Sant'Elpidio a Mare, Porto Sant'Elpidio).

Le stagioni

Per ora, l'acqua delle sorgenti di Giampereto, a Sarnano, e Capotenna, a Montefortino, bastano a garantirne l'approvvigionamento idrico. «Grazie alle piogge che ci sono state in autunno spiega il presidente del Tennacola, Daniele Piatti possiamo stare ancora tranquilli. Malgrado le scarse precipitazioni montane, non sono stati attivati gli impianti di emergenza dislocati lungo la valle del Tenna e del Chienti». Come, invece, era stato necessario fare la scorsa estate. Finché, a fine ottobre, con l'arrivo della pioggia, sono stati spenti. Per ora, quindi, non solo sono scongiurati i razionamenti, ma non sarebbe neppure necessario ricorrere agli impianti d'emergenza. «Certo precisa Piatti , se a gennaio e febbraio non nevicherà, potrebbe essere necessario attivarli, ma per adesso le nostre sorgenti di montagna hanno una portata nella media del periodo».

L'attesa

Aspettando buone notizie dal cielo, i due consorzi raccomandano di non sprecare l'acqua e di usare con parsimonia questo bene vitale che, ora, scarseggia. Tra i consigli, quello di usare il frangigetto sui rubinetti, di chiuderli quando, per esempio, ci si lava i denti o ci si rade, di riparare quelli che gocciolano e i water che perdono e di controllare le cassette di scarico. Ma anche di preferire le docce ai bagni, di lavare le verdure lasciandole a mollo, invece che in acqua corrente, di usare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, di lavare le automobili usando il secchio e non con il getto di acqua corrente e di usare acqua già utilizzata per innaffiare orto, fiori e piante. Piccoli accorgimenti per avere cura di un bene tanto prezioso.

Francesca Pasquali

