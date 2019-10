Acqua, razionamenti vicini un piano contro i disservizi

L'EMERGENZA

FERMO Ottobre piovoso, campo prosperoso, recita il proverbio. Di piovoso, però, questo ottobre ha avuto ben poco. Praticamente niente, a dirla tutta. E la crisi idrica che, già da qualche settimana, aveva raggiunto livelli di guardia, ora è diventata allarme. Codice rosso, per dirla con Ciip e Tennacola. I due consorzi stanno valutando il da farsi. Gli impianti di emergenza, tutti in funzione al massimo livello, non bastano più.

Il periodo

Le prossime saranno, perciò, giornate decisive. Ma difficilmente la pioggia prevista per domani riuscirà a scongiurare la chiusura notturna dei serbatoi. Un razionamento graduale che riguarderà per primi i Comuni dove la crisi idrica si fa più sentire. «Da quasi un anno fa sapere il presidente del Ciip Giacinto Alati siamo in codice rosso. Andiamo avanti con gli impianti di soccorso. La situazione è precipitata. In settimana faremo una riunione per iniziare a ragionare sulle chiusure notturne. Ci prendiamo ancora qualche giorno per vedere se pioverà, soprattutto in montagna». Il consorzio gestisce ventisei dei quaranta Comuni del Fermano (Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Fermo, Grottazzolina, Lapedona, Monsampietro Morico, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo).

L'obiettivo

I tecnici della Ciip sono al lavoro per verificare le situazioni più critiche. È da lì che si partirà con le chiusure. Che dovrebbero avvenire di notte, tra le 23 e le 5, per ridurre al minimo i disagi della mattina dopo. Un' extrema ratio ormai non più rinviabile, frutto di un'estate e di un autunno a corto di pioggia come non si ricorda da tempo. «Anche se è da parecchio che lo stato idrico è a livello emergenziale spiega Alati , da quando ricopro questo ruolo, non ricordo un anno così secco. E il terremoto ha peggiorato la situazione, perché le sorgenti si sono spostate verso l'Umbria». Giorni decisivi anche per il Tennacola. Il consorzio copre gli altri quattordici Comuni fermani (Montappone, Monte Vidon Corrado, Falerone, Montegiorgio, Massa Fermana, Francavilla d'Ete, Monte San Pietrangeli, Magliano, Rapagnano, Torre San Patrizio, Montegranaro, Monte Urano, Sant'Elpidio a Mare, Porto Sant'Elpidio). A breve deciderà se, quando e dove interrompere la fornitura d'acqua. Anche in questo caso la chiusura dei serbatoi sarà effettuata di notte.

Il soccorso

«Stiamo fronteggiando la situazione spiega il presidente Daniele Piatti con l'attivazione pressoché totale degli impianti di captazione di soccorso da subalveo, la gestione della risorsa idrica disponibile attraverso il sistema di monitoraggio e telecontrollo e le opportune manovre sulle reti e sui serbatoi. Per ora, riusciamo a tamponare l'emergenza, ma, viste le previsioni, se continuerà così, chiusure notturne saranno inevitabili». Due le principale sorgenti da cui la società si approvvigiona: quella di Capotenna e quella nei pressi di Sarnano. Entrambe, però, ora sono in sofferenza. Anche le scarse nevicate dello scorso inverno ci hanno messo del loro, non permettendo alle sorgenti montane di ricaricarsi. «Se finora non abbiamo interrotto l'erogazione aggiunge Piatti è perché abbiamo attivato le portate di soccorso dei pozzi di falda, lungo le piane del Chienti e del Tenna. Proseguiamo con il monitoraggio continuo della portata delle sorgenti, ma, se dovesse scendere ulteriormente, in qualche zona, dovremo chiudere i serbatoi per farli ricaricare». Una situazione vicina al collasso.

La richiesta

Dai due presidenti arriva allora l'appello unanime ai cittadini a non sprecare l'acqua e, nel caso delle attività commerciali e produttive, a fare particolare attenzione alla manutenzione di serbatoi e pompe. A questo scopo, è stato predisposto un decalogo. Dieci buone pratiche da seguire per avere cura di un bene tanto prezioso che, ora, è a rischio. Quindi, usare il frangigetto, chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, riparare il rubinetto che gocciola e il water che perde, controllare la cassetta di scarico, preferire la doccia al bagno, lavare le verdure lasciandole ammollo, usare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico, lavare l'auto con il secchio, utilizzare acqua già usata per innaffiare.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

