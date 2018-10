Accordo Governo-Comuni salvi i fondi per le periferie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INTESAFERMO Sono salvi i fondi per le periferie: i Comuni avranno a disposizione un miliardo e 600 milioni. La svolta ieri pomeriggio al termine della Conferenza Unificata a Roma, dove è stata raggiunta l'intesa con il Governo. «Abbiamo ricucito le relazioni con il Governo. Abbiamo vinto una battaglia: non solo una battaglia dei sindaci ma per i diritti dei cittadini ai quali avevamo promesso un'operazione di ricucitura urbanistica e sociale», ha commentato il presidente di Anci Antonio Decaro, annunciando l'intesa. «Abbiamo convinto...