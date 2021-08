Accessi limitati e Green pass Tutte le regole da oggi al 15

FERMO Accesso contingentato e Green pass. Cambiano le regole per assistere, sabato, al corteo notturno della Cavalcata dell'Assunta. A differenza di quanto comunicato in un primo momento, per vedere i circa settecento figuranti sfilare in piazza del Popolo servirà il certificato verde o il tampone negativo. In piazza non potranno stare più di quattrocento persone, inclusi i clienti dei locali. Sarà il contapersone, subito dopo l'arco, a dire quando la capienza massima sarà stata raggiunta. «Per evitare assembramenti e permettere la migliore fruizione della rappresentazione storica in costume spiega il sindaco e presidente della Cavalcata, Paolo Calcinaro , invitiamo il pubblico ad assistere alla manifestazione anche in altri punti del percorso, ad esempio Piazzetta, corso Cefalonia, corso Cavour, via Mazzini e l'intero piazzale del Girfalco, senza dimenticare che anche questo evento, come altri in programma, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Cavalcata dell'Assunta». Le restrizioni non riguarderanno i clienti dei locali. La sfilata, che vedrà la partecipazione di circa settecento figuranti in abiti d'epoca del quindicesimo secolo, partirà alle 20.45 dalla chiesa di Santa Lucia. Percorrendo corso Cavour e corso Cefalonia, il corteo attraverserà piazza del Popolo. Poi, salendo per via Mazzini, arriverà al duomo. Dopo un breve momento liturgico, si tornerà in piazza. Dove, dal palazzo comunale, priori e podestà si affacceranno per annunciare l'ordine di gara della corsa di Ferragosto.

