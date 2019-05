Abusivi, vandali e furti più controlli in spiaggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROTESTAFERMO Lotta ai vu cumprà, spiagge chiuse di notte, più controlli contro l'abuso di alcol. Con l'avvicinarsi dell'estate, la costa torna ad alzare la voce. E chiede interventi mirati e risposte certe. Anche se il meteo di questi giorni dice altro, la bella stagione è alle porte. Il lungomare si rifà il look per accogliere i vacanzieri. Dagli chalet, ormai quasi tutti aperti, arriva compatta la richiesta di garanzie. Via gli abusivi dai marciapiedi e dalle spiagge e maggiori controlli, per non ritrovarsi la mattina dopo con la...