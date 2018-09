Abbonamenti all'Aquila In tanti da fuori provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CULTURA FERMO È partita ieri la nuova campagna abbonamenti del teatro dell'Aquila. I carnet per gli spettacoli di prosa e lirica potranno essere acquistati fino al 6 ottobre. Dall'8 ottobre prenderà il via la vendita dei biglietti. Si è intanto concluso il rinnovo degli abbonamenti. Numeri precisi ancora non ci sono, ma la tendenza parla di una leggera flessione rispetto allo scorso anno, quando, in totale, quelli di prosa erano stati 520 e quelli della lirica 280.I dettagliIl calo, comunque, dovrebbe riguardare solo qualche unità. I...