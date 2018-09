A Salvano e Molini Comune in campo per le nuove aule

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CANTIERI FERMO Si sono conclusi gli interventi per i lavori di ampliamento della scuola di Salvano. L'intervento è stato effettuato dalla parte ovest dell'attuale edificio (in aderenza alla scuola materna, che guarda verso il Centro Sociale) ed è consistito nella realizzazione di due piani: il piano terra, destinato sia alla scuola materna (con un'aula di 50 mq) che a uno spazio polivalente di circa 80 mq a disposizione del quartiere (che in orario scolastico fungerà da palestra per la scuola); il piano soprastante invece ospita due aule...