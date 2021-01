«A queste condizioni ora non ci conviene riaprire i nostri locali»

LA RIPRESA

FERMO Arrabbiati e scoraggiati, i ristoratori del Fermano, da domani, andranno in ordine sparso. C'è chi approfitterà dei giorni gialli per tenere aperti i locali e chi, i più, di riaccendere i fornelli non ne vuole sentir parlare. Ad accomunarli, l'insoddisfazione che cresce per la gestione delle aperture. Con il rischio concreto che, le Marche tornino arancioni, tanti ristoratori, a rimettere in moto la macchina per pochi giorni, non ci pensano proprio. «È impossibile andare avanti così. Con questi apri e chiudi stiamo perdendo l'80% del fatturato», dice sconsolato Marcello D'Erasmo, della pizzeria Mamma Rosa, a Ortezzano. Oggi il locale è aperto per l'asporto. Da domani, però, la serranda sarà abbassata.

Le spese

«Per fare gli impasti spiega il ristoratore , servono 48 di lievitazione. Ogni volta, non so se farli o no, se chiamare i ragazzi o lasciarli a casa. A queste condizioni, non mi conviene riaprire. Se il fine settimana resto aperto, è solo per far lavorare i ragazzi un paio d'ore. Sono in cassa integrazione». L'amarezza cresce pensando alle spese sostenute per rendere il locale a prova di Covid: «Sono stato tra i primi a investire in sicurezza spiega D'Erasmo , per permettere ai clienti di mangiare in tranquillità e mi ritrovo così». Ci sarà da attendere anche per tornare a sedersi ai tavolini dei Pozzacci. «Aspettiamo l'apertura serale che è quella che ci compete. Aprire a pranzo non ha senso. Il locale è piccolo e non lo consente. D'estate è diverso, perché possiamo sfruttare la piazzetta esterna, ma d'inverno come fai?», si chiede Stefano Savini, titolare del ristorante di Sant'Elpidio a Mare. Che, la prossima settimana, continuerà con l'asporto. «Un locale prosegue il ristoratore non è un interruttore che si accende e si spegne a periodi. Già gennaio è un mese strano. Sarebbe assurdo tenere aperto per un pubblico che non esiste, quando le spese continuano a esserci e gli aiuti promessi non arrivano». La speranza è che, per primavera, la situazione migliori e si torni a «lavorare normalmente, pur con tutte le precauzioni». Resta, per scelta, arancione anche The Botanist. Il locale di Porto San Giorgio aspetterà il prossimo Dpcm per decidere il da farsi.

L'intermittenza

«Vediamo che succede. Aprire così, a intermittenza, ha un costo e non ha senso. Bisogna fare una programmazione di spese. Se stai aperto, devi stare aperto bene», spiega il titolare, Marco De Carlonis. Da quando sono iniziate le nuove restrizioni, il locale ha chiuso i battenti. «Di solito siamo aperti dalle 18 alle 2. Dovremmo chiudere, quando prima aprivamo. Non avrebbe senso, come non lo avrebbe fare l'asporto. Da noi si fa molta miscelazione e gli aperitivi sono pronti al momento», dice l'esercente. Che critica la gestione della pandemia da dopo l'estate: «La situazione è in mano a persone che non sanno cosa significa gestire locali di questo tipo. Vedo molta incompetenza e molta confusione». Riapertura a metà per Mirko Milani che a Campiglione gestisce Sushimi e Il Priore. Il primo, la settimana prossima, resterà chiuso. Il secondo, da lunedì a venerdì, sarà aperto a pranzo. «I clienti potranno tornare a mangiare sushi nel locale quando non ci sarà più la chiusura obbligatoria alle 18. Fino ad allora, andremo avanti con l'asporto e le consegne a domicilio, che stanno andando bene», spiega il titolare che si augura «qualche certezza in più, perché organizzarsi così non è sempre facile». Vuole recuperare il tempo perso, Marcello Polverini. Il suo ristorante Emilio, nel centro di Fermo, nell'ultimo periodo è stato chiuso per Covid. Fatte le sanificazioni, domani riaccenderà i fornelli.

I rischi

Anche se le premesse non sono delle migliori. «Se continua così dice il ristoratore , rischiamo di saltare. Lavorare solo a pranzo significa rimettere tempo e denaro. Le spese di gestione mangiano tutto l'incasso». «Dovremmo aumentare i prezzi ragiona , ma, a quel punto, calerebbero i clienti. A queste condizioni - conclude Polverini - è davvero difficile riuscire ad andare avanti».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA