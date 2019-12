A Porto Sant'Elpidio Santa Claus va in bici

LA COSTA

PORTO SANT'ELPIDIO Babbo Natale era simpaticissimo, la band accattivante, la pista di pattinaggio piena, i nasi rossi dei clown per la festa dell'Admo meravigliosi. E poi l'albero, le luminarie ma soprattutto i presepi al Gigli, un'autentica magia in piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe ieri a Porto Sant'Elpidio.

L'iniziativa

Soddisfazione del sindaco per aver aperto l'ex cineteatro con la rappresentazione della natività, di buon auspicio. Ieri c'erano anche Babbo Natale in bicicletta per la pedalata di Santa Claus, con l'incasso da devolvere alla Fondazione Salesi di Ancona. Organizzata dall'Op Bike, al via si sono presentati 250 pedalatori. Alla fine sono arrivate le premiazioni per i più giovani, due maschietti Lorenzo Amaolo e Matteo D'Ambrosio, e una femminuccia, Lola Amaolo. Premiato con un attestato anche il gruppo più numeroso, gli Skatenaty. Gli organizzatori hanno quindi consegnato l'assegno di 783 euro alla Fondazione. Ma val la pena sottolineare che l'aria festaiola si respira in ogni quartiere. Tutte le associazioni si sono attivate per creare qualcosa di particolare e memorabile come Natale comanda. Domenica prossima, con Faleria Enjoy, alla Faleriense ci saranno attrazioni, giochi e gonfiabili. A Cretarola si scambieranno gli auguri sotto l'albero, al piazzale della stazione il quartiere Centro proporrà l'iniziativa con i bambini e i pupazzi magici del mago Alex domineranno piazza Garibaldi. Sarà la seconda inforcata di eventi in successione, dopo l'abbuffata di ieri. E se oggi si torna al lavoro, le luci restano accese e il quartiere San Filippo organizza il falò dell'Immacolata al centro sportivo alle 21.15. Altri appuntamenti in settimana: venerdì la cena al ristorante Perla Sul Mare con Gio.Ca. Communications per raccontare il ciclismo e l'evento dal titolo In fuga verso il 2020 con il premio al Ferro di Cavallo. Sabato si balla in piazza Garibaldi con l'associazione sportiva Ginnastica di Porto Sant'Elpidio.

L'impegno

E a proposito della decima mostra concorso d'arte presepiale in centro inaugurata ieri dentro l'ex cineteatro Gigli, val la pena entrare per credere. Gli amici presepisti stavolta si sono davvero superati.

Sonia Amaolo

