A Porto Sant'Elpidio 13 alloggi popolari

L'ASSEGNAZIONE PORTO SANT'ELPIDIO Attesa terminata per i 13 nuovi appartamenti dell'Erap che sono stati realizzati in via Isola di Ponza. I nuovi alloggi sono stati assegnati, nella mattinata di ieri, agli aventi diritto in base alla graduatoria stilata dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Porto Sant'Elpidio. La nuova struttura comprende ben 13 alloggi di cui dieci appartamenti di 77 mq, 2 da 58 mq e un appartamento di 36 mq. I nuovi appartamenti rappresentano un nuovo concetto di edilizia residenziale pubblica che raggiunge standard...