A Monte Urano con Santa Claus e sfida fra vetrine

MONTE URANO Il Natale la storia più bella 2020 rielaborato in chiave Covid-19. «La volontà e la forza di non fermarsi e soprattutto l'intenzione di far vivere l'atmosfera magica delle festività natalizie ci ha portato a realizzare comunque delle iniziative» afferma la sindaca Moira Canigola in una nota. Oltre alle consuete luminarie, il programma che ha preso il via ieri, con la prima giornata del Villaggio di Babbo Natale, prevede altri tre appuntamenti (13, 20 dicembre e 6 gennaio) voluti e realizzati in collaborazione con la Pro Loco Monte Urano. L'associazione guidata dalla presidente Lucia Gallucci ha allestito presso i Giardini Pubblici un villaggio a tema con la Casa di Santa Claus immersa in un boschetto pieno di elfi, luci e profumi per la gioia dei bambini. Sarà possibile prenotare la visita al villaggio ed essere accompagnati a conoscere Babbo Natale e consegnargli personalmente la lettera con la richiesta dei doni. Confermato il concorso La vetrina più, appuntamento riservato ai negozianti chiamati ad allestire la vetrina del proprio esercizio commerciale. Altra iniziativa è quella de Il paese dei presepi, un percorso nel centro storico seguendo il quale sarà possibile visitare i presepi allestiti negli spazi privati, cortili o luoghi pubblici e realizzati da famiglie, commercianti e associazioni.

