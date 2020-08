A Molini è iniziata la corsa per ampliare elementare e materna

I LAVORI

FERMO È corsa contro il tempo a Molini Girola per l'ampliamento della scuola elementare e materna. Gli operai delle ditte Cfl di Rapagnano e Krealegno di Ascoli Piceno (il direttore dei lavori è Michele Tarulli) sono all'opera per realizzare due nuove aule, così da consentire la ripresa delle lezioni in sicurezza. «Siamo ottimisti. Un'ennesima dimostrazione di come gli impegni si prendono e si mantengono. A questo aggiungiamo anche il nuovo polo scolastico che, probabilmente, massimo due o tre settimane dall'inizio delle scuole sarà pronto e disponibile. Anche questo è un altro tassello molto importante», spiega il sindaco Paolo Calcinaro. I nuovi spazi dovranno essere pronti per il 14 settembre, giorno di riapertura delle scuole. Nelle nuove aule andranno i bambini dell'asilo. Con lo spostamento e il rifacimento dei bagni, si ricreerà, quindi, un'ala dedicata all'infanzia, che consentirà di svolgere tutte le attività in sicurezza. «Quella di Molini spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Ingrid Luciani era la situazione più difficile, perché ci sono classi molto numerose. Mantenendo separate scuola dell'infanzia e primaria, non saremmo riusciti a garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Se le avessimo mescolate, sarebbe rimasta fuori una sola classe, ma ci sarebbe stata una commistione eccessiva. Così, d'accordo con la dirigenza, gli insegnanti e il responsabile della sicurezza, abbiamo studiato una soluzione che prevede di costruire un blocco prefabbricato in legno, conforme sotto tutti i punti di vista, che rimarrà un ampliamento fisso e stabile». Archiviata, quindi, la prima idea delle tensostrutture, che non avrebbero garantito l'isolamento acustico e termico necessario e che, quasi sicuramente, non sarebbero state rimborsate al Comune dal Ministero dell'istruzione, la scelta è caduta sul prefabbricato. Per adeguare gli edifici scolastici alle nuove normative, il Comune ha ricevuto 160mila euro dal Miur. La scuola di Molini Girola era stata già oggetto di interventi di ampliamento che avevano visto la realizzazione di una nuova aula per l'infanzia e la nuova mensa (quella in uso prima è stata adibita a nuovi spazi), inaugurati lo scorso novembre.

