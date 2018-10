A Fermo mancano i magistrati Si dilatano i tempi dei processi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL COLLOQUIOFERMO La possibile chiusura del Tribunale di Fermo sembrerebbe, almeno per ora, un vecchio ricordo, ma le criticità permangono. A partire dall'organico sottodimensionato, che a breve potrebbe causare un ulteriore rallentamento dei tempi processuali. È quanto sostiene Francesca Palma, presidente dell'Ordine degli avvocati del Foro di Fermo. I problemiUn tribunale, quello della città, in piena attività, ma non senza problemi: «Abbiamo chiesto più volte un aumento di organico di due unità, tra cui un'unità di giudicanti»,...