A Casabianca si pulisce la spiaggia del fratino

L'INIZIATIVA

FERMO Successo per l'iniziativa con la pulizia della spiaggia del fratino a Casabianca organizzata dalle associazioni ambientaliste come Legambiente, Lipu, Wwf, Italia Nostra, con la collaborazione e il sostegno del Comune di Fermo Assessorato alle Politiche Ambientali e la Fermo Asite. Mobilitati volontari, attivisti e simpatizzanti e altre 50 persone che, attrezzati di guanti e di tanta buona volontà, si sono ritrovati per pulire l'arenile di tutta l'area, nota anche come habitat per la nidificazione del fratino. Un'operazione che ha visto chi ha partecipato in modo fattivo rimuovere rifiuti inorganici (ad esempio vetro, metalli, plastica) lasciati dall'uomo o riportati a riva dalle mareggiate. L'assessore all'ambiente Alessandro Ciarrocchi ha portato il saluto e la collaborazione del Comune e dell'Asite, per cui erano presenti due operatori, oltre al direttore Emilio Cuomo. «Si è rinnovato un appuntamento che ogni anno vede insieme Comune, Asite e le associazioni ambientaliste, che ringrazio, prendersi cura di questa importante area ha detto Ciarrocchi -. Ora sono anche visibili in quest'area cartelloni informativi e didattici curati dalle associazioni e installati dall'Asite ai margini nord e sud dell'area per poter dare informazioni sul fratino e sulla peculiarità dell'area stessa».

