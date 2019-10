A14, summit dal prefetto Un piano contro i disagi

IL CASO

FERMO Le giornate più critiche saranno quelle di domani e domenica. Per ora, in autostrada e sulla statale non sono previsti interventi particolari. Se, però, il traffico del weekend di Ognissanti supererà il livello di guardia, sarà attivato il Cov, il Comitato operativo per la viabilità. È quanto emerso dall'incontro di ieri pomeriggio in Prefettura. Dove i sindaci del Fermano si sono ritrovati per fare il punto della situazione. Per Autostrade per l'Italia c'era l'ing. Marco Perna che ha dipinto un quadro di luci e ombre.

L'impegno

La società si sta muovendo per far dissequestrare i tratti di A14 chiusi dallo scorso 4 ottobre. Ha presentato al Ministero delle infrastrutture il suo «progetto di ammodernamento e sostituzione di tutte le barriere sequestrate» dalla procura di Avellino. Sui tempi, il tecnico, si è detto ottimista. Ha parlato di cinque o sei mesi. A patto che tutto vada per il verso giusto. Perché le cose da mettere in fila sono parecchie. Prima di tutto il parere del Ministero sul progetto. Con il via libera di Roma, il programma per sostituire i guardrail sarà presentato alla Procura irpina, insieme a una «nuova istanza di dissequestro». Poi c'è il discorso lavori. Autostrade vorrebbe consegnarli alla collegata Pavimental, evitando gare e accorciando i tempi. Anche in questo caso sarà il Ministero a decidere. E, solo a cantiere partito, si potrà ragionare sulle riaperture. I nove sindaci che, nei giorni scorsi, hanno scritto al tribunale di Avellino per chiedere il dissequestro dei cavalcavia per questo fine settimana, sapevano che sarebbe stato impossibile spuntarla.

La battaglia

Capeggiati da Paolo Calcinaro, hanno comunque spiegato alla procura che così non si può andare avanti. Che rivivere l'esperienza dell'estate dell'anno scorso, quando l'incendio nella galleria Castello di Grottammare tagliò per settimane in due l'Italia, sarebbe impensabile. Che la Statale, da sola, tutto quel traffico e quelle file, proprio non riesce a reggerli. Che la questione sicurezza non va sottovalutata, ma neppure le conseguenze negative su economia e turismo. Che bisogna intervenire subito, insomma. Dietro quella di Calcinaro, le firme dei colleghi di Altidona, Campofilone, Pedaso, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto. Ci hanno provato, soprattutto per non restare con le mani in mano. Lo stesso farà a breve la Prefettura di Fermo, insieme a quella di Ascoli. Tutti compatti nel chiedere tempi certi. Perché il problema è proprio questo. I viadotti Fosso San Biagio, Campofilone, Vallescura e Petronilla sono chiusi a tempo indeterminato. Fino a quando, cioè, Autostrade non avrà sostituito i guardrail lungo i tratti corrispondenti.

Gli accertamenti

Un sequestro arrivato dopo anni di indagini. Partite in seguito all'incidente che, proprio ad Avellino, nel 2013, costò la vita a 38 persone. Perché non accada mai più, si è detto. E giù a chiudere i cavalcavia. Con il risultato che, nei punti interessati dal provvedimento, la carreggiata è stata ristretta e si procede su una sola corsia. Un effetto imbuto, con rallentamenti e code chilometriche. Soprattutto nei fine settimana, quando il traffico si intensifica. A risentirne è pure la statale, valvola di sfogo per chi vuole evitare l'autostrada. E se già adesso, nei weekend, la viabilità è da incubo, si può solo immaginare quello che accadrà a dicembre. Con il Natale alle porte, scuole e aziende chiuse, corse allo shopping e tutto il resto. Scenari che mettono paura solo a pensarci. Anche per questo, insieme alla riapertura temporanea dei cavalcavia, alla procura di Avellino, i sindaci hanno chiesto anche di rivedere le modalità del sequestro. Tutor e barriere sulla corsia di emergenza, hanno ipotizzato, per tornare a circolare, anche se lentamente, su due corsie. Ad Autostrade hanno invece chiesto un «appalto mirato» e che i lavori partano dalle Marche del sud.

I timori

In campo per il dissequestro dei viadotti anche Anna Casini. Raccogliendo preoccupazioni e malumori, l'assessore regionale ha registrato un videomessaggio. Destinataria Autostrade per l'Italia a cui Casini ha chiesto soluzioni rapide e l'eliminazione del pedaggio finché la situazione resterà quella attuale. Negativa la risposta della società, per la quale non «sussistano i presupposti per operare riduzioni o sospensioni della tariffa».

Francesca Pasquali

