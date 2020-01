A14, Mare-Monti e Mezzina Cesetti fa la lista della spesa

LE INFRASTRUTTURE

FERMO Terza corsia fino a Pedaso, Mare-Monti e prolungamento della Mezzina: ci saranno nell'accordo di programma dell'area di crisi complessa? La risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore. A darla sarà il Mit, il Ministero delle Infrastrutture, a cui ieri mattina ha fatto visita Fabrizio Cesetti. Un incontro breve, durante il quale l'assessore regionale con delega alle aree di crisi ha chiesto alla ministra Paola De Micheli di inserire le tre opere nel Prri, il Piano di riqualificazione e riconversione industriale. La ministra non ha detto né sì né no. Ha preso tempo. Qualche ora, per «approfondimenti anche tecnici». «Sono fiducioso. Il fatto che abbiano voluto approfondire è positivo. Penso che abbiano compreso quanto questi interventi siano necessari e possibili», dice Cesetti. A parecchi, però, il ritorno in auge delle solite note sa tanto di campagna elettorale. Ever green che ciclicamente rispuntano, per poi scomparire a urne chiuse. Cesetti assicura che non è così, che quelle infrastrutture al Fermano che, per risalire la china della crisi deve trasformarsi, servono come l'aria. Almeno su questo, difficile contraddirlo.

L'odissea dell'autostrada

L'odissea senza fine dell'A14, se ancora ce ne fosse stato bisogno, ha fatto capire alla provincia tutta che non bastano i bandi e i milioni per le aziende a risollevare e far crescere un territorio. Che il Fermano, sul fronte strade, è indietro anni luce. E che certi errori fatti in passato ora si pagano, eccome. Sul podio delle priorità c'è quindi la terza corsia «fino a Pedaso». Con tutte le autorizzazioni, il tratto è praticamente cantierabile. Mancano i soldi, ovvio, e a metterceli dovrà essere Autostrade per l'Italia, anche se il tira e molla del Governo sul ritiro della concessione non aiuta. I Comuni che più di dieci anni fa avevano detto no, ora hanno cambiato idea. Fermo sposa l'idea di Cesetti: tre corsie fino a Pedaso, subito. Porto San Giorgio ci va più coi piedi di piombo. Vuole, giustamente visto che è quella che avrebbe l'impatto maggiore, essere rassicurata sulle opere compensative. «All'epoca dissero che i flussi di traffico non giustificavano l'ampliamento. Lo venissero a dire adesso», incalza Cesetti. Al secondo posto c'è la Mare-Monti, forse l'infrastruttura di cui si parla da più tempo in assoluto. La Regione vorrebbe farla arrivare fino a Porto Sant'Elpidio, con un collegamento alla bretella dell'autostrada. La Faleriense, vecchia e malandata, a reggere il traffico sempre più intenso non riesce più. Nel tratto montano da settimane è chiusa ai mezzi pesante. Tutti d'accordo che così non si può andare avanti. La Regione, compresa la rotonda di San Marco, ci ha messo poco meno di sedici milioni. Che non bastano, questo è certo. L'Anas, che gestisce diversi tratti dell'arteria, dovrebbe fare la sua parte. Come per la terza corsia, anche qui il via libera del ministero avrebbe il suo bel peso. La terza opera che Ancona vorrebbe inserire nell'area di crisi è il prolungamento della Mezzina. Undici milioni l'investimento della Regione sulla strada provinciale. Resterebbero fuori, almeno per ora, le scogliere emerse di Porto Sant'Elpidio, che, quando è partito l'iter per il riconoscimento dell'area di crisi complessa non erano ancora state programmate. Lì, tra l'altro, l'ok dovrebbe arrivare dal Ministero dell'Ambiente.

Il piano della costa

«Sono previste spiega Cesetti dal Piano di difesa della costa approvato alla fine dell'anno scorso. Non aspetteremo di inserirle adesso ed eventualmente faremo un addendum, altrimenti si andrebbe troppo per le lunghe». La firma del Prri è prevista a Roma per mercoledì prossimo, ma probabilmente slitterà di qualche giorno. Entro il 20 febbraio la Giunta regionale dovrebbe dare il via libera all'accordo di programma. Tutto, però, dipenderà dal responso del Mit. Se dovesse essere negativo, già nei giorni scorsi Cesetti si era detto pronto a non firmare l'accordo. «Il Governo aveva spiegato deve dimostrare di crederci e mettere la sua parte di risorse, come ha fatto la Regione. Se non lo farà, confrontandomi con i territori, sarei orientato a non firmare». Dopo l'incontro di ieri mattina, a cui ha partecipato anche Mario Nobile, il dirigente del Mit di Marina Palmense che per qualche mese ha lavorato in Provincia quando era presidente Cesetti, l'assessore è convinto che non ce ne sarà bisogno.

Francesca Pasquali

