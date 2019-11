A14, il progetto è ok: si torna dal Gip Il prefetto: «Prepariamoci al Natale»

L'EMERGENZA

FERMO Un passo avanti e due indietro. Il ponte dei morti appena concluso lascia negli occhi e nella mente l'ennesima giornata con lunghissime code sulla A14 e sulla statale. Più gli incidenti e le attese lunghissime. Dei residenti in primis e di tutti quelli che si sono trovati a transitare per il tratto ormai infernale. Il passo avanti sulla vicenda è una notizia ufficiosa che arriva dal Roma, dal ministero delle Infrastrutture, che avrebbe approvato il progetto di Autostrade per l'Italia per il rifacimento dei guardrail sequestrati dal Gip di Avellino.

L'effetto rebound

I due passi indietro sono quelli relativi all'effetto rebound che tutta l'area fermano-picena dovrà sopportare (i commenti sono di questo tenore: meglio non passarci o non andarci altrimenti si resta intrappolati) e poi c'è la questione inquinamento. Il sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira, che parla di «situazione costantemente attenzionata su tutta il tratto tra le province di Fermo e di Ascoli Piceno». Ma andiamo per ordine.

L'istanza di dissequestro

Il passo avanti burocratico fa sì che Autostrade farà, o ha già fatto mentre scriviamo, progetto alla mano, istanza di dissequestro presso il Gip di Avellino, Fabrizio Ciccone per attivare i lavori di sostituzione delle parti ritenute non sicure. E siamo al nodo gordiano della storia: se il Gip rimuoverà i sigilli ci sarà il capitolo dei lavori. In quanto tempo si potrà realizzarli? Servirà un bando? Nel comitato prefettizio della scorsa settimana l'ingegner Perna aveva ventilato 5-6 mesi di attesa. Oggi Autostrade garantisce priorità ai lavori di A14 e A16 e oltre non va.

Nel concreto quanto tempo serve

Tradotto? Impossibile saperlo: Perna a fermo aveva detto che c'è la possibilità di un affidamento in house (la società sarebbe Pavimental) con tempi accorciati. Quanto accorciati rispetto all'imminente Natale non è dato sapere. Quindi, il giro dell'oca torna al punto di partenza: cioè il Gip Fabrizio Ciccone. Con sette settimane a domenica 23 dicembre è un'impresa oggettivamente disperata ipotizzare sostituzione e collaudi. Nel frattempo a Fermo e Ascoli non si sta con le mani in mano. I sindaci stanno ragionando sul da farsi. Allertare l'Arpam e mettere delle centraline per monitorare le emissioni sarebbe un primo passo. «Penso che quello dell'inquinamento sia prioritario rispetto a tutti gli altri problemi», dice Loira. Che non vuol dire che le file chilometriche e le ricadute sull'economia non siano importanti. Ma che, senza neppure un'idea di quando i tratti sequestrati verranno riaperti, la priorità, al momento, ce l'ha la salute delle persone. Per questo, i sindaci torneranno alla carica.

La lettera

Ma il rischio che l'esito sia un nulla di fatto è altissimo. Perché l'inchiesta si sta rivelando più complessa del previsto e ci sarebbero «quattro o cinque indagati» dicono fonti privilegiate. E allora bisogna anche mettersi nelle mani della massima autorità di governo sul territorio, primo baluardo di un ordine pubblico che sembra sfuggire. «Lo spirito di corpo ci aiuterà ad affrontare questa emergenza», dice il prefetto Vincenza Filippi che, intervenuta a Fermo alle cerimonie per il IV novembre, ha fatto il punto della situazione. «Appena abbiamo avuto sentore che l'ordinanza del Gip di Avellino avrebbe avuto riflessi anche sul nostro tratto le sue parole abbiamo fatto squadra con i sindaci, le forze di polizia e tutti gli operatori». Due i comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica che si sono tenuti finora, per «capire le misure da poter adottare».

Il protocollo operativo

Risultato della prima riunione è stato un protocollo operativo che scatterà «in caso di emergenze particolari» e che prevede l'attivazione del Cov, il Comitato operativo per la viabilità. Dal secondo incontro è invece scaturita la lettera inascoltata, inviata dai nove sindaci alla Procura campana. Autostrade, dal canto suo, prova a fare il possibile mettendo a disposizione i presidi di carri attrezzi (leggeri e pesanti) e di personale ai caselli, per l'immediata attivazione della segnaletica di uscita obbligatoria in caso di eventi che comportino il blocco del traffico con tempi di risoluzione elevati. Ancora: il presidio di personale dedicato alla segnalazione degli accodamenti, alla assistenza degli utenti incolonnati in caso di lunghe permanenze e per il mantenimento in efficienza della segnaletica di delimitazione delle aree sequestrate.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA