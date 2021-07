7Sostegno economico del Comune di Fermo alla famiglie per le spese sostenute per la partecipazione dei figli ai centri estivi privati. Pubblicato in home page sul sito del Comune www.comune.fermo.it l'avviso e lo schema per accedere alla misura. Sono beneficiari del sostegno le famiglie che iscrivono due o più figli alle iniziative estive territoriali private. Il beneficio economico sarà erogato direttamente alle famiglie interessate per il 2° iscritto in avanti, purché residente nel Comune. Il contributo ammonta a 100 euro per figlio, a partire dal 2° iscritto, per ogni settimana di partecipazione. «Come lo scorso anno dice il sindaco Paolo Calcinaro - anche quest'anno il Comune sostiene le famiglie più numerose con un aiuto economico per chi ha affrontato spese nei centri estivi privati per due figli. Oltre ai centri estivi organizzati dal Comune che sono stati gratuiti e hanno dato sostegno a tante famiglie, andiamo a dare un supporto anche a quelle famiglie con più figli che li hanno portati in centri privati». «Abbiamo voluto rinnovare questa misura di sostegno rimarca l'assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri - perché riteniamo che sia assolutamente importante poter essere vicini ai nuclei familiari, anche in un momento come questo, con un supporto per la partecipazione ai centri estivi privati e quindi a momenti di socializzazione e di svago per i bambini. Info: 0734284235, samuela.baiocco@comune.fermo.it.

