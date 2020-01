7Servizi demografici: a Capodarco si cambia, con una bella e importante novità. Sono stati, infatti, ampliati gli orari di accesso alla delegazione comunale. Da ieri chi ha bisogno di un certificato anagrafico o di vedersi rilasciata la carta d'identità può recarsi allo sportello, oltre che nei giorni e orari ordinari di lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 13, anche il giovedì dalle ore 16 alle ore 18. La nuova articolazione oraria, attivata in via sperimentale, è stata disposta dal decreto firmato dal sindaco Paolo Calcinaro, venendo incontro alle richieste ed alle esigenze dei cittadini di poter avere maggiori possibilità di accesso, con nuovi orari, allo sportello dei Servizi Demografici. «Si tratta di un'azione molto importante ha sottolineato il primo cittadino - che rende ai residenti di Capodarco, di tutta la costa nord e a tutta la città un'ulteriore possibilità, con lo sportello aperto in quella fascia oraria. Capodarco diventa importante per l'intera comunità fermana. Inoltre, stiamo studiando anche un progetto con Asite che prevede l'apertura dello sportello, in un altro momento settimanale, per quei servizi che dipendono dall'Asite, come ad esempio la refezione scolastica, o anche il metano. Dunque la delegazione di Capodarco potrà essere un'altra opportunità per essere più vicini alla cittadinanza». Una decisione su cui il Comune stava lavorando da tempo, comprendendo le numerose istanze dei cittadini e la loro esigenza di avere a disposizione nuovi orari per potersi vedere erogati i servizi in più giorni, contemperandoli anche con i loro impegni lavorativi. Un impegno , cui plaudono anche le forze di minoranza, fra cui il consigliere comunale Gianluca Tulli. «Riconosciamo ha detto - lo sforzo di evitare, con questo ampliamento di orario, la chiusura della delegazione, accogliendo le richieste venute dal basso, con una petizione che ha raccolto ben 700 firme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA