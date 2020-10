7Scuola, non solo chiusure. Sono nella disponibilità dall'inizio delle lezioni e vengono molto utilizzate in questi giorni di bel tempo le strutture negli spazi esterni alla Scuola dell'infanzia di Lido San Michele. Interventi di adeguamento realizzati dall'amministrazione dopo aver partecipato al Programma regionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione. Adeguamenti risultati funzionali e utili in considerazione del fatto che, per fronteggiare l'emergenza, le linee guida favoriscono proprio la didattica all'aperto come misura di prevenzione. Un'opera di valorizzazione della corte esterna finalizzata proprio a migliorare le attività didattiche dei bambini che le frequentano, garantendo una maggior sicurezza nello svolgimento dei progetti educativi. «Stiamo cercando ogni finanziamento possibile per rendere gli spazi esterni delle nostre scuole più confortevoli possibile - dice il sindaco Paolo Calcinaro - tanto più visto quanto ciò può essere utile nel momento dell'emergenza Covid. I plessi sono molti ma oltre a quanto già fatto sono già programmati e finanziati prossimi interventi». «Infatti - prosegue l'assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani l'amministrazione ha anche aderito a ben due bandi dello stesso programma regionale, che permetterà in questo modo di poter pianificare ed eseguire altri interventi di adeguamento esterno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA