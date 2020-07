7Proseguono i lavori alla nuova scuola media di Falerone. Il plesso, costruito nella frazione di Piane, è stato finanziato con i soldi della ricostruzione, insieme al polo scolastico di Fermo e ai lavoratori dell'Iti Montani. Antisismica e sicura, la scuola fa sapere il Comune garantirà distanziamento e comfort. Dopo diverse false partenze, la marcia è stata finalmente ingranata. L'edificio sarà dotato di quattro laboratori didattici, biblioteca e sala lettura per poter studiare anche di pomeriggio e tecnologie di nuova generazione. Sulle tempistiche, il Comune non si sbilancia. Una volta pronta, la scuola accoglierà gli studenti delle medie, rimasti orfani del plesso del capoluogo, reso inagibile dal terremoto di quattro anni fa. Per ora, i ragazzi resteranno nella scuola elementare di Piane, insieme agli alunni più piccoli. Una situazione che mal si concilia con i distanziamenti e le regole anti-Covid. Al punto che, per la ripresa delle lezioni, si starebbe ipotizzando di sdoppiare i turni, così da consentire agli alunni di frequentare le lezioni in sicurezza e senza rischi. L'altra ipotesi sarebbe quella di alternare lezioni in presenza e a distanza. Nei prossimi giorni i nodi dovrebbero essere sciolti e se ne dovrebbe sapere di più sulla ripresa dell'anno scolastico. Una scuola molto attesa dopo i problemi degli anni scorsi post terremoto.

