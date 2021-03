7Prosegue l'opera di bonifica per la rimozione e smaltimento dell'amianto presente nelle strutture ospedaliere nell'Area vasta 4. Lo comunica l'assessore ai Lavori pubblici e all'Edilizia ospedaliera Francesco Baldelli che ribadisce la volontà di garantire il diritto alla salute «che equivale ad avere servizi primari diffusi nel territorio e strutture sicure. In quest'ottica, la necessità di rimuovere l'amianto nelle strutture ospedaliere e sanitarie non ancora bonificate che attendevano da anni questi indispensabili interventi».

A tal fine sono stati selezionati per interventi di bonifica dal rischio amianto: l'ospedale di Fermo e le aree radiologiche delle strutture di S.Elpidio a Mare, Petritoli, Montegranaro e Montegiorgio. La spesa complessiva ammonta a circa 615 mila euro. L'intervento rientra nel Piano complessivo di bonifica dell'amianto attivato per 21 ospedali e strutture sanitarie della regione e soddisfa pienamente le necessità rappresentate dall'Area Vasta 4. «Massimo impegno per la messa in sicurezza dei nostri nosocomi, quale risposta concreta di questa amministrazione a un annoso problema che affrontiamo in maniera strutturale» ha aggiunto l'assessore Baldelli che spiega: «Gli interventi di finanziamento sul territorio sono stati subordinati a precise priorità e criteri che hanno preso in considerazione strutture sanitarie e ospedaliere che prevedono la degenza h24 dell'utenza. Tutte le richieste pervenute per questo tipo di strutture sono state finanziate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA