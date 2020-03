7Primo caso di Coronavirus a Porto Sant'Elpidio, in quarantena i volontari della Croce Verde entrati in contatto con il paziente infetto. Il sindaco informa la cittadinanza via Facebook. L'uomo positivo al Covid 19 ha 47 anni, è residente alla Corva ed è ricoverato all'ospedale di Fermo al reparto Malattie infettive. «Sta bene - dice Nazareno Franchellucci - per noi è il momento di analizzare i contatti e i movimenti del paziente in questi giorni per comprendere se sarà necessario prendere provvedimenti restrittivi per alcune zone». Si raccomanda la calma. In video il sindaco saluta il paziente infetto e i volontari della Croce Verde in quarantena, li ringrazia per il loro lavoro, anche rischioso, come in questo caso: «Meritate la solidarietà mia e di tutta la città». Ieri in prefettura c'è stato un incontro, fa sapere sempre il sindaco, erano presenti i responsabili dell'Area vasta 4 per fare il punto e seguire le normative emanate dal governo. Ribadito il messaggio: in caso di sintomatologia influenzale prolungata non recarsi al pronto soccorso ma telefonare al medico di famiglia e attendere indicazioni. Rappresentanti delle società sportive e gestori di impianti sportivi devono garantire la distanza di un metro tra persone e chi non è in grado di far rispettare i parametri non può svolgere attività. Regole elementari tra le persone: «Non stringersi le mani, rimanere a distanza di un metro, evitare di uscire, recarsi in Comune solo se è strettamente necessario» ancora il sindaco che informa «ho fatto aprire il Centro operativo comunale di Protezione Civile (che si è riunito ieri alle 18.30) non facciamoci prendere dal panico». D'altra parte era prevedibile che il contagio a mano a mano si allargasse e adesso occorre affrontare l'emergenza prendendo le misure necessarie.

Sonia Amaolo

