7Prende sempre più forma la class action delle imprese di autotrasporto merci contro i produttori di camion condannati dall'Unione europea per aver fatto cartello e alterato almeno del 15% i prezzi dei mezzi superiori a 6 tonnellate. Confartigianato Trasporti ha così avviato un'azione legale collettiva e le aziende hanno tempo fino al 31 gennaio per aderirne. La class action consentirà alle imprese di recuperare i maggiori costi imposti dai costruttori per l'acquisto, il noleggio e l'utilizzo in leasing di veicoli nuovi e usati. Il mercato alterato dal cartello dei produttori è quello degli autocarri medi da 6 a 16 tonnellate e dei mezzi pesanti oltre le 16 tonnellate nel periodo tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011, con possibili effetti anche nei periodi successivi. La class action pende davanti al Tribunale di Amsterdam. Paolo Zengarini, responsabile della categoria trasporti di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli e Fermo invita tutti gli interessati ad aderire alla class action: «Questa azione legale realizzata su misura per le imprese italiane associate a Confartigianato - spiega - è fondamentale per veder risolversi una questione che va avanti ormai da molti anni. Troppe attività sono state danneggiate da quei produttori che hanno alterato il mercato. Confartigianato è sempre al fianco delle imprese».

