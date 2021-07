7Parte in settimana e nel segno della musica la terza edizione di AniMare il borgo, il format estivo ideato dal Comune di Grottazzolina. Oggi doppio saggio degli alunni di L'Arte per Crescere; domani 8 il concerto Loree & PSG Soundsystem con la partecipazione di Chiaramente, venerdì incontro col viaggiatore Mario Aliberti. E ritornano alcuni appuntamenti della prima edizione, interrotti l'anno scorso causa Covid, uniti a tante novità. L'obiettivo rimane il mettere al centro il paese, la bellezza di un borgo da vivere sempre, un borgo ricco di una grande storia e cultura, di associazioni impegnate e di giovani che credono e sanno valorizzare le loro radici. In quest'ottica rientrano l'incontro con il famoso poeta contemporaneo e paesologo Franco Arminio il 30 agosto, la presentazione di una prima pubblicazione sulla storica festa di Grottazzolina il 30 luglio, l' edizione dell'Apericena in bottega e della Cena sotto le stelle, l'evento turistico Borghi aperti il 5 settembre, i vari appuntamenti organizzati dalle associazioni, la rievocazione storica medioevale I giorni di Azzolino e quella della trebbiatura, gli eventi legati ai Piceni, le letture al castello e le serate a cura della Consulta Giovanile, ente legato al Comune che dopo nemmeno un anno di vita è già super attivo nel contesto locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA