7Ore e ore in attesa, cento persone in mascherina e in fila indiana o in gruppo all'aperto, in attesa di entrare nei laboratori di analisi e farsi il tampone. Storie di questi giorni. Code già dalle 7 di mattina. C'è chi aspetta in macchina, l'attesa è lunga. Tutto passa per il medico di famiglia ma se qualcuno avesse la sventurata idea di prenotare in autonomia, quindi telefonando, si renderebbe conto che è impossibile. Una mattina a telefonare a 15 laboratori del fermano si è conclusa quasi con un nulla di fatto. Impossibile prendere la linea, in due casi c'è stata la possibilità ma la telefonata è durata due secondi. Dall'altra parte c'era fretta di chiudere, troppi tamponi da fare. Alla Bio.Tre di Porto Sant'Elpidio dopo diversi tentativi si riesce a parlare con qualcuno ma la voce gentile dall'altra parte taglia corto, dice che il responsabile è impegnato «provi più tardi». Alla Fenice di Porto Sant'Elpidio rispondono subito, c'è un po' d'attesa prima di sentire «i tamponi li facciamo solo su appuntamento, diamo l'orario e il giorno prestabilito, facciamo solo quelli rapidi con tracciamento e in 15 minuti c'è il risultato». La corsa ai controlli è un problema nel problema, con il rischio di contagiarsi dietro l'angolo e altri esami che vengono meno perché tanti rinunciano a controllarsi, si ritardano le analisi in attesa che il Covid rientri nei ranghi. C'è anche da mettere in conto che si va incontro all'inverno, si fa freddo e star all'aperto immobili si rischia, al minimo, il raffreddore. A tutto questo ha pensato il capogruppo di Fratelli d'Italia a Porto Sant'Elpidio, Giorgio Marcotulli, che invita il sindaco Nazareno Franchellucci ad aprire il palazzetto dello sport in via Ungheria per fare i tamponi, coinvolgendo i laboratori analisi del territorio. Facendo in modo che parte del personale impiegato in queste strutture possa confluire nel palasport al momento chiuso e inutilizzabile. Marcotulli parla anche di aiuti alle famiglie per i tamponi, com'è stato fatto con le mascherine e con i pacchi alimentari. «Con i nuovi finanziamenti statali in arrivo, i sindaci dovrebbero investire per alleggerire la spesa tamponi alle famiglie - dice il consigliere - così si incentivano i controlli. Un tampone costa 25 euro, bisogna farne almeno due e per una famiglia di 4 persone sono 200 euro, non proprio bruscolini». Un appello che andrebbe raccolto vista l'emergenza di questi giorni.

