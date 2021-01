7Nella residenza protetta e casa di riposo della Fondazione Marziali e Cruciani di Montefalcone Appennino è stata effettuata la vaccinazione anti-Covid a tutti gli ospiti presenti nella struttura, in genere tutti ultraottantenni provenienti dal territorio fermano e ascolano. Hanno ricevuto la prima dose di vaccino anche gli operatori della struttura. L'inoculazione è stata fatta dal medico e del personale infermieristico della residenza protetta e casa di riposo. Dopo tre settimane sarà effettuato il richiamo. Nessuno dei vaccinati ha avuto problemi. Soddisfazione da parte del sindaco Giorgio Grifonelli. Un anno in Croce Rossa, con il Servizio Civile: otto i posti disponibili a Fermo, per un'esperienza preziosa e un compenso di 439,50 mensili. Le domande devono essere prestate entro le ore 14 dell15 febbraio 2021.

La Croce Rossa Italiana- da sempre attenta e vicina ai giovani e alle loro esigenze- ha voluto investire nell'organizzazione di un Servizio Civile Nazionale strutturato e in grado di garantire ai giovani quell'occasione utile per vivere esperienze formative e acquisire valori e principi spendibili anche dopo la conclusione dell'anno di Servizio In particolare il progetto Un'Italia che Aiuta, del Comitato di Fermo, si rivolge a 8 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti) in possesso della patente di guida tipo B.

Ricevuta la necessaria formazione professionale, gli operatori si dedicheranno ai servizi di trasporto sanitario e alle attività sociali di consegna pasti e farmaci.

