7Lo spauracchio dell'autostrada intasata è tornato con le prime code dello scorso fine settimana. Durante il lockdown, i cantieri non hanno fatto passi avanti e il rischio di passare un'altra estate in mezzo alle file è concreto. Il viadotto Vallescura è ancora sotto sequestro. Gli altri tre sono aperti ma con le carreggiate ristrette. Non proprio il massimo considerando i problemi di una stagione tutta in salita. Gli imprenditori sono tornati sul piede di guerra. I Comuni sono pronti a rialzare la voce. Gli incidenti di questi ultimi giorni e i cantieri hanno provocato le file che hanno contraddistinto la fine dello scorso anno e l'inizio di questo, prima della quarantena. Intanto l'Upi (Unione Province d'Italia) ha rilanciato l'idea della Dorsale Adriatica: alta velocità, in parte su un nuovo tracciato che segue l'autostrada, e piste ciclabili nelle zone ad alto pregio ambientale e naturalistico. Progetti che appaiono comunque lontani nel tempo mentre l'emergenza è adesso. Anzi, dura ormai dall'agosto di due anni fa, quando il rogo in una galleria vicino al casello di Grottammare spezzò in due l'Italia e segnò l'inizio dei problemi per il tratto fermano e ascolano dell'A14, prima con i lavori di sistemazione della galleria, poi con i cantieri in altri tratti, quindi con il sequestro dei guardrail all'altezza dei viadotti e infine con gli interventi per migliorare la sicurezza nelle gallerie.

