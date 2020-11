7La notizia che i fermani aspettavano da settimane è arrivata nel primo pomeriggio di ieri. Il sindaco Paolo Calcinaro ha sconfitto il Covid e presto potrà tornare al lavoro in Comune. A renderlo noto è stato proprio il primo cittadino, con un videomessaggio pubblicato sui social poco dopo la comunicazione dell'Asur che il tampone fatto il giorno prima era negativo (quello precedente aveva dato esito indefinito). «Il Covid è, fortunatamente, messo alle spalle fa sapere Calcinaro , non totalmente, nel senso che mi ha lasciato dei piccoli esiti di polmonite». Il sindaco era stato ricoverato all'ospedale Murri per due settimane. In diverse occasioni aveva respirato con l'aiuto dell'ossigeno. Giorni difficili, durante i quali, di tanto in tanto, aveva aggiornato i fermani, sempre via social, sulle sue condizioni di salute. Quando sono migliorate, è rientrato a casa, dove ha continuato l'isolamento, durato in tutto una quarantina di giorni. Prima di tornare appieno operativo, il primo cittadino aspetterà ancora un po'. «Dovrò stare riguardato, nei prossimi giorni soprattutto, e nelle prossime settimane. Mi prendo qualche ulteriore giorno di convalescenza», dice. Ai tanti cittadini che in queste settimane difficili l'hanno sostenuto chiede «un po' di pazienza, prima di cominciare a rappresentarmi i vari problemi». «La prossima settimana, spero di poter ricominciare più pienamente», prosegue. L'ultimo pensiero, dopo i ringraziamenti ai cittadini per la vicinanza e ai sanitari per essersi presi cura di lui durante queste settimane, va «agli oltre duecento fermani che stanno combattendo la loro piccola battaglia». Il calvario del sindaco era cominciato ai primi di ottobre, dopo una cena per festeggiare la vittoria elettorale, durante la quale avevano contratto il virus anche quattro assessori e diversi consiglieri comunali. Un incubo lungo e durato quaranta giorni e, finalmente, finito.

