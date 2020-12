7L'Arengo prova a trovare un accordo con l'Agenzia del demanio per Palazzo Colucci e aree annesse. Un discorso che potrebbe sbloccare anche l'eventuale area esterna da destinare a parcheggio per i residenti del centro nel caso si trovasse un punto d'incontro a chiusura di un contenzioso sorto alcuni anni fa. L'Arengo, infatti, vorrebbe arrivare ad un accordo col Demanio che possa stoppare la situazione pregressa e riaprire spiragli anche per un utilizzo anche di quell'area oltre a mantenere la parte di immobile ancora utilizzata per archivio del settore edilizia privata. Il problema, sorto ormai da alcuni anni (considerando che Palazzo Colucci ha ospitato gli uffici decentrati dell'Arengo per oltre un trentennio) nasce dal fatto che l'Agenzia del demanio ha ormai da alcuni anni richiesto per l'utilizzo dell'immobile un canone di concessione commerciale anziché calmierato e pari al 10% dei prezzi di mercato, così come previsto da specifica normativa, applicato in passato. Poi c'è stata anche la dichiarata inagibilità del palazzo a causa del terremoto con conseguente evacuazione. Quindi l'Arengo ha comunicato di sospendere l'utilizzo dell'edificio e tutte le relative obbligazioni contrattuali, mantenendo solo l'archivio del settore edilizia privata al piano terra (che è agibile). L' Agenzia del demanio, però, non avrebbe tenuto conto dell'emergenza terremoto, né dei servizi svolti e rivendicati dal Comune (il servizio di guardiania, le verifiche post-sisma e la messa in sicurezza delle parti pericolanti dell'immobile), chiedendo comunque, attraverso note contabili, il riconoscimento di un'indennità di occupazione del piano terra sempre applicando un canone commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA