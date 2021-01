7L'amministrazione comunale di Fermo ricorda che la data entro cui presentare la domanda, on line, per il bonus alimentare per chi si trova in cassa integrazione (che non ha presentato la domanda per il primo avviso, scaduto a dicembre), attestando la propria posizione con un documento Inps o del datore del lavoro, è quella del 31 gennaio 2021. Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina Bonus alimentare nell'home page del sito del Comune di Fermo www.comune.fermo.it. Il buono spesa può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, da utilizzare esclusivamente in uno degli esercizi commerciali aderenti, il cui elenco è consultabile sempre alla stessa pagina del sito. I beneficiari del buono spesa riceveranno la notifica di ammissione al beneficio a mezzo di un messaggio di posta elettronica. Contestualmente verrà loro comunicato nell'area personale a loro dedicata della piattaforma un Pin. Per effettuare gli acquisti il beneficiario deve necessariamente presentare la tessera sanitaria e il Pin. L'assessorato ricorda, inoltre, che il Servizio sociale professionale è, comunque, sempre a disposizione per situazioni di necessità e disagio, contattando i numeri 0734. 284279 e 0734.284346, attivi in orario ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

