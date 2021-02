7Internet e infrastrutture digitali. Fermo nel novero dei primi Comuni del Centro Italia dove viene sviluppata la tecnologia della fibra ottica direttamente nelle case.Progetto cui si procede a passi spediti: hanno preso il via, infatti, proprio in questi giorni da Lido Tre Archi i lavori per l'installazione del sistema FTTH (Fiber to the home) con operai impegnati negli interventi di posa dei cavi. Il progetto, presentato proprio a fine 2020 in Comune da Tim che lo cura, si caratterizza per una serie di vantaggi agli utenti come: l'altissima capacità trasmissiva, connessione internet più veloce, resilienza agli agenti atmosferici. Un ulteriore passo avanti in termini di efficienza nella digitalizzazione della Città di Fermo, dopo la fibra già presente nel territorio comunale.

«Rendere Fermo una delle prime città del Centro Italia con cablatura fino alle case ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro uno degli obiettivi che ci eravamo prefissi con Tim dopo esserci incontrati poco tempo fa e sono già partiti i primi lavori come a Lido Tre Archi e la prossima settimana a Campiglione. C'è da ricordare che avevamo già portato, tempo fa, la fibra fino a tutti gli armadietti della città: ora c'è quest'altro nuovo passo, ovvero dagli armadietti alle private abitazioni e aziende e questo renderà ancora più performante l'utilizzo della fibra in città».

In termini operativi, con questa connessione il cavo in fibra ottica arriverà direttamente nelle case, passando per armadi ottici con Internet più rapido.

