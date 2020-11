7In calo per il secondo giorno consecutivo i pazienti positivi ricoverati al Murri. Ieri erano 63 (32 in Malattie infettive, sette Terapia intensiva, 21 in Medicina Covid, tre al Pronto soccorso). Sempre ieri, ci sono state sei dimissioni. L'ospedale di Fermo continua ad alleggerirsi, allontanando, almeno per il momento, la temuta fase 3 della quale si è parlato molto nei giorni scorsi anche con la presa di posizione dei sindaci per tutelare l'ospedale cittadino, unico presidio in tutta la provincia e quindi importante anche per affrontare tutte le altre emergenze. Che, purtroppo, sono sempre numerose. Resta stabile a 48 il numero dei pazienti positivi nella Rsa Campofilone, che si trova lungo la strada Valdaso. Ma l'onda dei contagi continua a salire. Ieri, nel Fermano, se ne sono registrati atri 66. A Porto Sant'Elpidio, ieri, i positivi erano 296 (-14 rispetto a martedì). A Sant'Elpidio a Mare, invece, 175 positivi e 38 persone in quarantena. Torna a crescere, dopo il calo dell'altro ieri, il numero delle persone in quarantena, che ieri, nella nostra provincia, erano 1.815 (+35), di cui 209 sintomatiche (+7). Gli operatori sanitari in quarantena, ieri, erano 35 (+6). Dall'inizio della pandemia, nel Fermano, si sono ammalate 2.881 persone. Quelle messe in quarantena sono state 9.259.

