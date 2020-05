7Il problema è molto sentito a Porto Sant'Elpidio dove i titolari dei locali in centro si sono subito dati da fare. I tavoli sono distanziati, l'accesso agli stessi locali è chiuso. Le misure sono state prese. «Da noi si entra solo per andare in bagno rimarca Paolo Cannoni de I Santo, in via Cesare Battisti (nella foto) -: per arrivare a ritirare il drink bisogna seguire un percorso, c'è una segnaletica e le persone non si incrociano».Dopo l'assalto del venerdì, la sera seguente è stata chiusa anche via Regina Elena, sono state messe 20 panche in più, dopo cena i tavoli erano tutti pieni e «fino a mezzanotte è andato tutto bene, poi sono cominciati ad arrivare ragazzi a gruppi e si sedevano vicini - racconta ancora il titolare dei Santi che aggiunge - abbiamo anche pagato uno steward 400 euro, ha girato di continuo per evitare assembramenti e la municipale ci ha aiutato. Abbiamo tutti mascherina e guanti, tutto sta al buonsenso delle persone». Si chiede di fare a ciascuno il suo, ai ragazzi di smettere di essere giovani, purtroppo, sperando che passi presto. Altrimenti, virus a parte, si rischia di far chiudere le attività. Una beffa e un grave danno economico in una città che solo di recente ha scoperto la vocazione commerciale della via, ormai un punto di riferimento per i ragazzi della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA