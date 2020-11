7Il Fermano adesso comincia a sperare. Gli ultimi dati sono fievolmente incoraggianti. Giorno dopo giorno, la pressione sull'ospedale Murri si allenta di un po'. In una settimana, i pazienti positivi sono passati da 70 a 60. Tanti ne erano ieri, dopo le dimissioni di quattro ricoverati: 29 in Malattie infettive, 22 in Medicina Covid, sette in Terapia intensiva, due al Pronto soccorso. Stabile a 44 il numero dei pazienti positivi nella Rsa di Campofilone 44. Otto quelli ricoverati all'Inrca che, da qualche giorno, ha messo a disposizione quindici posti Covid. Ma non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Perché il virus continua a uccidere. Ieri, all'ospedale di Ascoli è morto un uomo di 85 anni di Montefortino. E la curva dei contagi prosegue la sua corsa. Sempre ieri, nel Fermano, sono stati scoperti 58 nuovi positivi. Calano, invece, le persone in quarantena. Ieri, tra casi e contatti, nella nostra provincia ce n'erano 1.618 (-79), di cui 290 sintomatiche (-9). Nel parte sud delle Marche, quella di Fermo è la provincia con la maggior percentuale di sintomatici tra le persone in quarantena. Sono il 17,9%. Ad Ascoli sono invece il 12,7%, a Macerata lo 0,07%. Più alte le percentuali nel nord della regione: 28,9% ad Ancona, 39% a Pesaro.

