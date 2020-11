7Il Covid continua a mietere vittime nel Fermano. Tra ieri e l'altro ieri, al Murri, sono morte due persone. Si tratta di una donna di 76 anni di Porto San Giorgio e di un uomo di 80 anni di Porto Sant'Elpidio. Al triste elenco si aggiunge anche un altro anziano di 83 anni di Porto San Giorgio morto nei giorni scorsi e di cui il Gores ha dato notizia ieri. All'ospedale di Fermo, i pazienti positivi, ieri, erano 64 (31 in Malattie infettive, 7 in Terapia intensiva, 22 in Medicina Covid, 4 al Pronto soccorso). Sempre ieri, ci sono state due dimissioni. Continua a salire la curva dei contagi. Ieri, nella nostra provincia, si sono registrati 78 nuovi casi. Lievissimo il calo delle persone in quarantena che, ieri, erano 1.815 (-2 rispetto a mercoledì), di cui 216 sintomatiche (+7). Stabile a 35 il numero degli operatori sanitari in isolamento controllato. A Monte Urano, da ieri e fino al 24 novembre, è in quarantena una quarta elementare, dopo la scoperta della positività di un insegnante. Fra le 3 vittime anche l'elpidiense A.M., appunto di 80 anni, che si è spento all'ospedale Murri. Le sue condizioni si erano aggravate ieri mattina, i medici avevano avvisato i famigliari dicendo loro che difficilmente l'uomo sarebbe sopravvissuto. Era ricoverato da tempo, aveva altre patologie pregresse. Al nosocomio si trova ricoverata la figlia del defunto, le condizioni della donna sono in via di miglioramento. La famiglia è in quarantena. L'uomo è conosciuto come un instancabile lavoratore. Seppure fosse in età di pensione, finché ha potuto si è dato da fare. Aveva un'impresa di pulizie e svolgeva il servizio anche per le farmacie comunali. Il sindaco Nazareno Franchellucci appresa la notizia del decesso ha espresso il suo cordoglio, si è stretto al dolore della famiglia a nome di tutta la cittadinanza con un post su Facebook dove gli elpidiensi sono andati a manifestare la loro vicinanza ai parenti. I funerali si svolgeranno domani alle 9.30 direttamente al cimitero per le restrizioni anti pandemia.

