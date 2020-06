7Il confronto per la fase 2 della Caritas è ancora aperto, ma di fatto, dalle riunioni che si stanno svolgendo per programmare concretamente le azioni da mettere in campo, è emersa la volontà di aprire Il Baule dei sogni. E' questo, infatti, il nome scelto per il progetto che la Caritas diocesana, in collaborazione con il progetto Policoro, ha deciso di attivare per i giovani che vivono nelle zone colpite dal terremoto del 2016, in particolare le vicarie di Amandola, in provincia di Fermo, e di Corridonia, in provincia di Macerata. Un'attività che non sarebbe stata possibile se non fossero arrivati fondi dalla Caritas Italiana e che, fanno sapere dalla diocesi, è uno dei modi con cui «rimaniamo vicini e sosteniamo le comunità più colpite dal terremoto, sottolineando l'importanza e la volontà di voler investire sulle nuove generazioni, cercando di stimolare i loro interessi e sostenere le loro iniziative, soprattutto, ora che inizia la fase della ripartenza». Un'iniziativa importante per aiutare un territorio doppiamente colpito. Così i giovani possono aprire i cassetti dove hanno riposto i propri sogni, fatti di idee e desideri che con queste attività possono trovare nuovo slancio. Metterli dentro il simbolico baule della Caritas e seguire attività formative, o avviare percorsi professionali, o seguire altre attività durante le quali la stessa Caritas diocesana li seguirà nella strada della crescita personale. E' previsto anche un fondo economico finalizzato a sostenere tutto quanto sottolineato finora: per mostrare ulteriore vicinanza alle comunità e ai giovani colpiti ancora una volta da questa emergenza generalizzata causata dal Covid-19. «Vogliamo continuare a investire sui giovani e vogliamo farlo soprattutto all'inizio della ripartenza post-Coronavirus» dicono dalla Caritas. Una ricostruzione che mira a solidificare le radici sociali anche con altre iniziative in campo (vedasi il fondo lavoro e il fondo tirocini). Per qualsiasi dubbio gli uffici diocesani della Caritas fermana sono a disposizione così come le due referenti delle vicarie coinvolte, Marta Andrenacci per quella di Amandola, Chiara Salvatelli per quella di Corridonia. Un aiuto importante in un momento in cui l'economia ha bisogno di sostegni concreti.

Chiara Morini

