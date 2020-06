7I problemi di ordine pubblico che si sono verificati lo scorso weekend a Porto San Giorgio sono solo l'ultimo episodio di una riapertura molto tribolata. A partire dagli orari delle attività di intrattenimento e ristorazione che, secondo quanto previsto da una prima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica indetta in Prefettura, dovevano chiudere al massimo entro l'1 di notte. Una misura che, secondo quanto visto dagli stessi sindaci e dalle forze dell'ordine, serviva a ben poco, dato che i ragazzi continuavano a stazionare nei luoghi del divertimento, in particolare il lungomare di Porto San Giorgio e via Battisti a Porto Sant'Elpidio. La scorsa settimana il divieto è stato tolto ma i problemi sono rimasti. Nel mirino anche le ordinanze sindacali sulle spiagge chiuse: il primo a muoversi era stato il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci ma solo per quelle libere. Lo stop a spiagge libere e no, poi, anche da parte del sindaco di Porto San Giorgio Nicola Loira. Una misura, anche questa, poca utile, o perlomeno ignorata, visto che i ragazzi raggiungono gli chalet passando per le spiagge libere che sono chiuse ma senza controlli. Meno problemi, invece, a Fermo, dove la tipologia dei locali è differente e, sia con il coprifuoco che senza, non ci sono stati disagi. «Anche ieri sera - postato domenica mattina su Fb il sindaco Paolo Calcinaro - senza alcuna ordinanza, ho potuto vedere, dal centro a Lido, una Fermo viva, vivibile e composta. Prova superata».

